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Beşiktaş Evinde Eyüpspor'u Son Dakikalarda Bulduğu Golle Geçti: 2-1

Beşiktaş Evinde Eyüpspor'u Son Dakikalarda Bulduğu Golle Geçti: 2-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 22:04

Beşiktaş evinde karşılaştığı Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Rashica ve Immobile'nin golleri Kara Kartal'a 3 puan getirdi.

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Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 20.dakikada Rashica'nın ayağından şık bir golle 1-0 öne geçti.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 20.dakikada Rashica'nın ayağından şık bir golle 1-0 öne geçti.

Üstünlük kurmakta zorlanan Beşiktaş VAR kararıyla verilen penaltıya engel olamadı. Mame Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısı ile penaltı verildi.

Üstünlük kurmakta zorlanan Beşiktaş VAR kararıyla verilen penaltıya engel olamadı. Mame Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısı ile penaltı verildi.

Emre Akbaba'nın 64.dakikada attığı golle Eyüpspor eşitliği yakaladı ve oyun Beşiktaş'ın baskısının arttığı anlara sahne oldu.

Emre Akbaba'nın 64.dakikada attığı golle Eyüpspor eşitliği yakaladı ve oyun Beşiktaş'ın baskısının arttığı anlara sahne oldu.

66.dakikada Semih Kılıçsoy'u oyuna alan Van Bronckhorst, değişikliğinin ödülünü de 90+2'de aldı. Semih'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı kazandı.

66.dakikada Semih Kılıçsoy'u oyuna alan Van Bronckhorst, değişikliğinin ödülünü de 90+2'de aldı. Semih'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı kazandı.

90+3'te penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile maçın da skorunu tayin etti. Beşiktaş namağlup serisine devam ederken rakiplerinden Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada diğer rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

90+3'te penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile maçın da skorunu tayin etti. Beşiktaş namağlup serisine devam ederken rakiplerinden Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada diğer rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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