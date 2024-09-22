Beşiktaş Evinde Eyüpspor'u Son Dakikalarda Bulduğu Golle Geçti: 2-1
Beşiktaş Evinde Eyüpspor'u Son Dakikalarda Bulduğu Golle Geçti: 2-1
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Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 20.dakikada Rashica'nın ayağından şık bir golle 1-0 öne geçti.
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Üstünlük kurmakta zorlanan Beşiktaş VAR kararıyla verilen penaltıya engel olamadı. Mame Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısı ile penaltı verildi.
Emre Akbaba'nın 64.dakikada attığı golle Eyüpspor eşitliği yakaladı ve oyun Beşiktaş'ın baskısının arttığı anlara sahne oldu.
66.dakikada Semih Kılıçsoy'u oyuna alan Van Bronckhorst, değişikliğinin ödülünü de 90+2'de aldı. Semih'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı kazandı.
90+3'te penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile maçın da skorunu tayin etti. Beşiktaş namağlup serisine devam ederken rakiplerinden Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada diğer rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
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