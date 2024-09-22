Icardi ve Nusret'i Ali Koç Paylaşımı Ayırdı: "Bugün Değil Bro"
Icardi ve Nusret'i Ali Koç Paylaşımı Ayırdı: "Bugün Değil Bro"
Galatasaray tarafı derbinin zafer sarhoşluğuyla Pazar gününü geçirirken, şüphesiz en çok eğlenen isimlerin başında Icardi geliyor. Dün maçta forma giymese de Icardi bir şekilde gündem olmayı başarıyor. Bu kez de bir Instagram yorumu ile gündemde Arjantinli yıldız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbilerde son yılların en çok konuşulan ismi şüphesiz Mauro Icardi! Icardi oynadığı maçlarda golleriyle oynamadıklarında ise sosyal medyadaki hareketleriyle gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç'a takılmaktan, onunla ilgili göndermeli paylaşımlar yapmaktan sıkılmayan Mauro Icardi'nin hedefinde bu kez ünlü şef Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı vardı.
Nusret sosyal medya hesabında "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" yazarak ikili ile birlikte olan fotoğraflarını paylaştı.
Icardi bu paylaşımı es geçmedi. "Bugün değil kardeşim" yazan Icardi'ye Nusret "Her zaman Ali Koç" yanıtı verdi ancak kısa süre sonra paylaşımını sildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın