Icardi ve Nusret'i Ali Koç Paylaşımı Ayırdı: "Bugün Değil Bro"

Galatasaray tarafı derbinin zafer sarhoşluğuyla Pazar gününü geçirirken, şüphesiz en çok eğlenen isimlerin başında Icardi geliyor. Dün maçta forma giymese de Icardi bir şekilde gündem olmayı başarıyor. Bu kez de bir Instagram yorumu ile gündemde Arjantinli yıldız!