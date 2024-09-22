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Beşiktaş Taraftarı Narin'i Unutmadı: Eyüpspor Maçında Dev Pankart Açıldı

Beşiktaş Taraftarı Narin'i Unutmadı: Eyüpspor Maçında Dev Pankart Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 21:44

Gündeme dair sosyal mesajları ve hassasiyetleriyle bilinen Beşiktaş taraftarı bu maçta da acı bir şekilde yitirdiğimiz Narin'i unutmadı.

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Beşiktaş'ın Eyüpspor'u ağırladığı 6. hafta maçında Beşiktaş taraftarının ilgisi yoğundu. Bunun yanında Beşiktaş taraftarı gündemdeki acı konuyu da es geçmedi.

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u ağırladığı 6. hafta maçında Beşiktaş taraftarının ilgisi yoğundu. Bunun yanında Beşiktaş taraftarı gündemdeki acı konuyu da es geçmedi.

Acı bir şekilde yitirdiğimiz Narin için birçok statta olduğu gibi Beşiktaş - Eyüpspor maçında da hüzünlü bir pankart açıldı.

Acı bir şekilde yitirdiğimiz Narin için birçok statta olduğu gibi Beşiktaş - Eyüpspor maçında da hüzünlü bir pankart açıldı.

"Çocuklar Narin'dir, İncitmeyin" yazan pankart sosyal medyada ve stadyumda görenler tarafından büyük beğeni kazandı.

"Çocuklar Narin'dir, İncitmeyin" yazan pankart sosyal medyada ve stadyumda görenler tarafından büyük beğeni kazandı.

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