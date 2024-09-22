Beşiktaş Taraftarı Narin'i Unutmadı: Eyüpspor Maçında Dev Pankart Açıldı
Beşiktaş Taraftarı Narin'i Unutmadı: Eyüpspor Maçında Dev Pankart Açıldı
Gündeme dair sosyal mesajları ve hassasiyetleriyle bilinen Beşiktaş taraftarı bu maçta da acı bir şekilde yitirdiğimiz Narin'i unutmadı.
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Beşiktaş'ın Eyüpspor'u ağırladığı 6. hafta maçında Beşiktaş taraftarının ilgisi yoğundu. Bunun yanında Beşiktaş taraftarı gündemdeki acı konuyu da es geçmedi.
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Acı bir şekilde yitirdiğimiz Narin için birçok statta olduğu gibi Beşiktaş - Eyüpspor maçında da hüzünlü bir pankart açıldı.
"Çocuklar Narin'dir, İncitmeyin" yazan pankart sosyal medyada ve stadyumda görenler tarafından büyük beğeni kazandı.
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