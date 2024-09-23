Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayın Sırasında İsrail Saldırısının Hedefi Oldu
Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayın Sırasında İsrail Saldırısının Hedefi Oldu
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları devam ederken canlı yayın yapan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia düzenlenen bombalı saldırının hedefi oldu ve yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail'in saldırıları sırasında Lübnanlı bir gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazetecinin yayında iken şiddetli arkadan gelen şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görülüyor.
İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın görüntüleri tüm dünyada son dakika olarak geçti. Saldırıda yaralanan Lübnanlı gazetecinin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.
İşte tüm dünyada son dakika olarak geçen o görüntüler...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın