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Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayın Sırasında İsrail Saldırısının Hedefi Oldu

Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayın Sırasında İsrail Saldırısının Hedefi Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.09.2024 - 21:21

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları devam ederken canlı yayın yapan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia düzenlenen bombalı saldırının hedefi oldu ve yaralandı. 

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İsrail'in saldırıları sırasında Lübnanlı bir gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.

İsrail'in saldırıları sırasında Lübnanlı bir gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.

Gazetecinin yayında iken şiddetli arkadan gelen şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görülüyor.

Gazetecinin yayında iken şiddetli arkadan gelen şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görülüyor.

İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın görüntüleri tüm dünyada son dakika olarak geçti. Saldırıda yaralanan Lübnanlı gazetecinin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın görüntüleri tüm dünyada son dakika olarak geçti. Saldırıda yaralanan Lübnanlı gazetecinin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

İşte tüm dünyada son dakika olarak geçen o görüntüler...

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