Kim Milyoner Olmak İster'de "Kedi Uzanamadığı Ciğere..." Atasözünü Yanlış Cevaplayan Yarışmacı Şoke Etti!
Kim Milyoner Olmak İster'de "Kedi Uzanamadığı Ciğere..." Atasözünü Yanlış Cevaplayan Yarışmacı Şoke Etti!
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde sorulan atasözüne düşünmeden yanlış cevap veren yarışmacı, Oktay Kaynarca'nın diline düştü.
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Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde yayınlanmaya devam ediyor.
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Birbirinden zorlu ve birbirinden eğlenceli sorularla karşılaştığımız programın dün akşamki bölümüne damga vuran isimlerden biri de atasözüne yanlış cevap veren yarışmacı oldu.
"Kedi uzanamadığı ciğere..." sorusunu düşünmeden yanlış cevaplayan yarışmacı, Oktay Kaynarca'nın 'baba' tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Atasözünün devamı için "kış kış yaparmış" cevabını veren yarışmacıya Kaynarca, "Baban sana çok kızacak. Uzunca bir süre arkadaşında kal." dedi.
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