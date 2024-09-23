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Mahsun Kırmızıgül'den Güzel Aşklar Diyarı'yla İlgili İtiraf: "38 Saat Uykusuz Kaldım!"

Mahsun Kırmızıgül'den Güzel Aşklar Diyarı'yla İlgili İtiraf: "38 Saat Uykusuz Kaldım!"

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 02:13

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı sonunda izleyicisiyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu dizinin ilk bölümü büyük beğeni toplarken, Kırmızıgül'den diziyle ilgili itiraf geldi.

Kaynak: 2. Sayfa Official

Kaynak: https://x.com/mgznmahallesi/status/18...
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Güzel Aşklar Diyarı, ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Güzel Aşklar Diyarı, ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümü de büyük beğeni toplamayı başardı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümü de büyük beğeni toplamayı başardı.

Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusuyla Kızıl Goncalar, Karadut ve Teşkilat gibi dizilere karşı reytinglerinin ne durumda olacağı merak edilse de şimdiden iddiasını gösterdi bile.

Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusuyla Kızıl Goncalar, Karadut ve Teşkilat gibi dizilere karşı reytinglerinin ne durumda olacağı merak edilse de şimdiden iddiasını gösterdi bile.

Dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de diziye ne kadar emek verdikleriyle ilgili itirafta bulundu.

Dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de diziye ne kadar emek verdikleriyle ilgili itirafta bulundu.

Yazın diziyi çekerken 38 saat uykusuz kaldığı günler olduğunu söyleyen Kırmızıgül, "Yaptığımız işin arkasındayım" dedi

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