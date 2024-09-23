Kızıl Goncalar'da Vahit'le Evlendirileceği İddia Edilen Zeynep'in 'Peçeli' Görüntüsü Fena Üzdü!

Geçtiğimiz sezona efsane bir şekilde veda eden Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kaldı. Kamera arkasından izleyicilerin yakaladığı görüntülerden Vahit'le evlendirileceği iddia edilen Zeynep, bu kez de peçeyle görüntülendi!