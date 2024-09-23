Kızıl Goncalar'da Vahit'le Evlendirileceği İddia Edilen Zeynep'in 'Peçeli' Görüntüsü Fena Üzdü!
Kızıl Goncalar'da Vahit'le Evlendirileceği İddia Edilen Zeynep'in 'Peçeli' Görüntüsü Fena Üzdü!
Geçtiğimiz sezona efsane bir şekilde veda eden Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kaldı. Kamera arkasından izleyicilerin yakaladığı görüntülerden Vahit'le evlendirileceği iddia edilen Zeynep, bu kez de peçeyle görüntülendi!
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Geçtiğimiz sezon finalinde izleyiciyi fazlasıyla yükselten ve aylardır yeni sezonu iple çektiğimiz Kızıl Goncalar, 30 Eylül'de başlıyor!
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Yeni sezonu iple çekerken gelen ilk fragmanda Zeynep'i gelinlikle görünce şok olmuştuk!
Ve hiç de düşünmek istemeyeceğimiz bir iddia ortaya atıldı: Zeynep'in, Cüneyd'in babası Vahit'le evlendirildiği!
Biz bunlardan korkarken, izleyici denk geldiği set görüntülerini paylaştı ve Zeynep'in peçeli hali gözlerden kaçmadı. Bu da Vahit'le evlendiği ve onun tarikatına katıldığı iddiasını bir hayli güçlendirdi.
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