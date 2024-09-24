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Demet Evgar, Bahar'daki Doğaçlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Demet Evgar, Bahar'daki Doğaçlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Bahar Dizi Demet Evgar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 09:47 Son Güncelleme: 24.09.2024 - 09:57

Televizyonun en pozitif işlerinden Bahar, 2. sezonuyla Show TV ekranlarına geri dönüyor. Dizinin başrolü Demet Evgar, Show TV kameralarına verdiği röportajda dizideki doğaçlama sahneler hakkında konuştu.

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Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, enfes bir başarı sergileyip 2. sezon onayı alan diziler arasında yer almıştı.

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, enfes bir başarı sergileyip 2. sezon onayı alan diziler arasında yer almıştı.

2. sezonu "Kalbini dinlemeye var mısın?" sloganıyla gelen Bahar'ın yeni sezonu için Show TV'ye röportaj veren Demet Evgar, dizinin vazgeçilmezi doğaçlama sahneler hakkında konuştu.

2. sezonu "Kalbini dinlemeye var mısın?" sloganıyla gelen Bahar'ın yeni sezonu için Show TV'ye röportaj veren Demet Evgar, dizinin vazgeçilmezi doğaçlama sahneler hakkında konuştu.

Doğaçlama sahneleri çok sevilen dizide Evgar, doğaçlamaların arkasındaki en büyük ismin dizinin görüntü yönetmeni olduğunu ve Timur'a Tümör denmesini onun bulduğunu açıkladı.

Doğaçlama sahneleri çok sevilen dizide Evgar, doğaçlamaların arkasındaki en büyük ismin dizinin görüntü yönetmeni olduğunu ve Timur'a Tümör denmesini onun bulduğunu açıkladı.

"Ekip arasında da bizim bu konularda çok başarılı bir görüntü yönetmenimiz var. Tümor onun. Ne zaman diyeceğimi kimse bilmiyor ve onu kollamak çok zevkli."

"Ekip arasında da bizim bu konularda çok başarılı bir görüntü yönetmenimiz var. Tümor onun. Ne zaman diyeceğimi kimse bilmiyor ve onu kollamak çok zevkli."

İşte o anlar:

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