Resmen Dalga Geçti: MasterChef Deniz, Başörtüsü Takıp Ayşe'yi Taklit Etti!

MasterChef'in 7. sezonuna damga vuran isimlerden Deniz Yılmaz, ilk haftalardan elenmesine rağmen dahil olduğu kaotik olaylarla sık sık isminden söz ettirdi. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan MasterChef Deniz, başörtüsü takarak Ayşe'nın taklidini yaptı.