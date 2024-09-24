Resmen Dalga Geçti: MasterChef Deniz, Başörtüsü Takıp Ayşe'yi Taklit Etti!
Resmen Dalga Geçti: MasterChef Deniz, Başörtüsü Takıp Ayşe'yi Taklit Etti!
MasterChef'in 7. sezonuna damga vuran isimlerden Deniz Yılmaz, ilk haftalardan elenmesine rağmen dahil olduğu kaotik olaylarla sık sık isminden söz ettirdi. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan MasterChef Deniz, başörtüsü takarak Ayşe'nın taklidini yaptı.
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MasterChef Türkiye'nin son sezonuna damga vuran isimlerden biri hiç şüphesiz Deniz Yılmaz oldu.
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Programda yer aldığı süre boyunca neredeyse tüm yarışmacılarla tartışma yaşayan Deniz, özellikle Ayşe'yle kavgaları ve onu küçük görmesiyle gündemden düşmüyordu.
Yarışmanın ardından sosyal medya hesabından yarışmacılara sallamaya devam eden Deniz, son olarak konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nda sansasyonel açıklamalarda bulundu.
Mutfakta başını örtüp MasterChef yarışmacılarından Ayşe'nin taklidini yapan Deniz, o anlarıyla izleyicilerden yoğun tepki aldı.
Ayşe için "Hep böyle, yazık ona" diyen Deniz, ayrıca Ayşe'nin mağdur olduğunu ve Türk halkının ezilenin yanında olmayı tercih ettiği için ön plana çıktığını açıkladı.
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"Türk halkı ezilen ve acındıran kişiyi çok sever, bu yüzden Ayşe ön planda duruyor"
İşte MasterChef Deniz'in olay olan Ayşe taklidi:
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