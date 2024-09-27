Günümüz Bebek İsimlerini Tiye Alan Kullanıcıya Gelen Birbirinden Yaratıcı İsim Önerileri

Yeni nesil anne babalar yeni doğan bebeklerine adeta farklı isim koyma yarışına girdi. Klasik isimlerin yerini daha önce duymadığımız bazen de anlamakta zorlandığımız isimler aldı. Tiktok’ta ‘baliozkesen’ isimli kullanıcı “Artık normal isimli çocuk kalmaması” başlıklı videosuyla bu durumu tiye aldı. Kullanıcılardan ilginç isim önerileri gecikmedi.

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