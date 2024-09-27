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Günümüz Bebek İsimlerini Tiye Alan Kullanıcıya Gelen Birbirinden Yaratıcı İsim Önerileri

Günümüz Bebek İsimlerini Tiye Alan Kullanıcıya Gelen Birbirinden Yaratıcı İsim Önerileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 17:44

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Yeni nesil anne babalar yeni doğan bebeklerine adeta farklı isim koyma yarışına girdi. Klasik isimlerin yerini daha önce duymadığımız bazen de anlamakta zorlandığımız isimler aldı. Tiktok’ta ‘baliozkesen’ isimli kullanıcı “Artık normal isimli çocuk kalmaması” başlıklı videosuyla bu durumu tiye aldı. Kullanıcılardan ilginç isim önerileri gecikmedi.

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Yeni nesil ebeveynler bebeklerine klasik isimlerden ziyade çok daha farklı isimler koymayı tercih ediyor.

Yeni nesil ebeveynler bebeklerine klasik isimlerden ziyade çok daha farklı isimler koymayı tercih ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri bebek isimlerindeki değişikliği gözler önüne seriyor. Örneğin 1950-1990 yıları arasında en çok tercih edilen kız bebek isimleri Ayşe, Hatice, Zeynep olmuş.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri bebek isimlerindeki değişikliği gözler önüne seriyor. Örneğin 1950-1990 yıları arasında en çok tercih edilen kız bebek isimleri Ayşe, Hatice, Zeynep olmuş.

Ancak 2023 TÜİK verilerine baktığımızda kız bebeklerine verilen Asil, Zümra, Elisa, Lina isimleri listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Ancak 2023 TÜİK verilerine baktığımızda kız bebeklerine verilen Asil, Zümra, Elisa, Lina isimleri listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Geçen sene erkek bebeklerine ise en çok Göktuğ, Aras, Atlas, Aybars, Kuzey, Miran isimleri verildi.

Geçen sene erkek bebeklerine ise en çok Göktuğ, Aras, Atlas, Aybars, Kuzey, Miran isimleri verildi.

TikTok’ta ‘baliozkesen’ isimli kullanıcı “Artık normal isimli çocuk kalmaması” başlıklı bir video yayınlayarak günümüz bebek isimlerini tiye aldı.

TikTok’ta ‘baliozkesen’ isimli kullanıcı “Artık normal isimli çocuk kalmaması” başlıklı bir video yayınlayarak günümüz bebek isimlerini tiye aldı.

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Durumu daha da ileriyle götüren kullanıcı yeni isimler olarak “Ilgıt, Mezgit, Mızrak, Kırbaç” isimlerini de sıraladı.

Durumu daha da ileriyle götüren kullanıcı yeni isimler olarak “Ilgıt, Mezgit, Mızrak, Kırbaç” isimlerini de sıraladı.

O video👇🏻

Kullanıcılar ilginç isim önerilerini sıralamaktan geri durmadı👇🏻

Kullanıcılar ilginç isim önerilerini sıralamaktan geri durmadı👇🏻

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