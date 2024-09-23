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TikTok’ta Nur Topu Gibi Bir Akımımız Daha Oldu: Saça En Fazla Toka Takma Rekoru

TikTok’ta Nur Topu Gibi Bir Akımımız Daha Oldu: Saça En Fazla Toka Takma Rekoru

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 13:15

TikTok’ta ‘extra.ultra’ isimli bir kullanıcı saçına rekor sayıda klips toka takma denemesinde bulunuyor. Kullanıcıların yorumlarına ve isteğine göre denemelerde bulunan kadının rekoru 650 toka oldu. Bu paylaşım ardından pek çok kullanıcı klips toka takma denemesi yapmaya başladı.

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Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım başlamasın… Kimi zaman makyaj kimi zaman bir yiyecek trend haline gelirken bu sefer ki hepsinden farklı.

Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım başlamasın… Kimi zaman makyaj kimi zaman bir yiyecek trend haline gelirken bu sefer ki hepsinden farklı.

Daha önce görmediğinize emin olduğumuz bu akımının adı 'klips toka' akımı.

Daha önce görmediğinize emin olduğumuz bu akımının adı 'klips toka' akımı.

Bu akımı başlatan ise TikTok’ta ‘extra.ultra’ isimli bir kullanıcı oldu. 111 bin takipçi ve 7.5 milyon beğeniye sahip bu kullanıcı tokalarla adeta aşk yaşıyor.

Bu akımı başlatan ise TikTok’ta ‘extra.ultra’ isimli bir kullanıcı oldu. 111 bin takipçi ve 7.5 milyon beğeniye sahip bu kullanıcı tokalarla adeta aşk yaşıyor.

extra.ultra, yüzlerce tokayı saçına takmak için saatlerini harcıyor. Bu anları kayda alıp takipçileriyle paylaşan kullanıcının rekoru ise 650 toka takmak oldu.

extra.ultra, yüzlerce tokayı saçına takmak için saatlerini harcıyor. Bu anları kayda alıp takipçileriyle paylaşan kullanıcının rekoru ise 650 toka takmak oldu.

650 tokayı taktığı video ise 45 milyondan fazla izlendi. Bu videolardan etkilenen pek çok kullanıcı da akımı uygulamaya başladı.

650 tokayı taktığı video ise 45 milyondan fazla izlendi. Bu videolardan etkilenen pek çok kullanıcı da akımı uygulamaya başladı.
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Videoya Türk kullanıcılar da yorum yağdırdı. Yorumlardan bazıları şöyle 👇🏻

Videoya Türk kullanıcılar da yorum yağdırdı. Yorumlardan bazıları şöyle 👇🏻

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İnsanı izlerken yoran o video👇🏻

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