Tüm Bildiklerinizi Unutun! Beyin Kanaması Geçiren de Var Ölen de: Karşınızda Tokat Yarışları
Tüm Bildiklerinizi Unutun! Beyin Kanaması Geçiren de Var Ölen de: Karşınızda Tokat Yarışları
Tokat yarışları Avrupa'da giderek popüler hale gelmeye başladı. YouTube'da milyonlarca kişi tarafından izlenen bu yarışlarda beyin kanaması geçiren de var ölen de. BBC'de yer alan habere göre yarışların videolarını izleyen sağlık uzmanları önde gelen bir tıp dergisine uyarı mektubu yazdı.
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'Tokat yarışları'nı daha önce duydunuz mu? Kulağa garip gelse de evet, böyle bir yarış var. Avrupa'da popüler hale gelen tokat yarışlarının müdavimleri de sanıldığı kadar az değil... YouTube'a yüklenen videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor.
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Bu yarışmalarda yarışmacılar karşı karşıya geliyor ve tüm güçleriyle rakiplerine tokat atıyorlar. Boksun aksine kask takılmıyor. Yarışmacıların kendilerini geri çekmesi ve hatta ‘ürpermesi’ de yasak.
Rakipler verdikleri hasar miktarı ve tokata ne kadar dayandıklarına göre puanlanıyor.
Aslında bu yarış ‘ölümü’ dahi barındırıyor. Öyle ki 2021 yılında Polonyalı Artur Walczak maç esnasında tokat gelince beyin kanaması geçirdi. Walczak kafasına aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitirdi.
2023’te kadın dövüşçü Kortney Olson ise aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşadı.
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BBC’de yer alan habere göre sağlık uzmanları bu videoları izledi ve önde gelen tıp dergisi JAMA Surgery’ye mektup yazdı.
Mektupta 56 yarışmacı arasında gerçekleşen ve 333 tokatın atıldığı mücadelelerle ilgili gözlemler şöyle sıralandı:
⚠️ Dikkat rahatsız edici ve şiddet görüntüleri içermektedir⚠️ İşte izlemesi bile güç olan tokat yarışları👇🏻 Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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