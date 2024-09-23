Tüm Bildiklerinizi Unutun! Beyin Kanaması Geçiren de Var Ölen de: Karşınızda Tokat Yarışları

Tokat yarışları Avrupa'da giderek popüler hale gelmeye başladı. YouTube'da milyonlarca kişi tarafından izlenen bu yarışlarda beyin kanaması geçiren de var ölen de. BBC'de yer alan habere göre yarışların videolarını izleyen sağlık uzmanları önde gelen bir tıp dergisine uyarı mektubu yazdı.

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