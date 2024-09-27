"Kaynana Demlik Gibidir Fokur Fokur Kaynar" Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Kaynana, Gelin, Elti Tanımı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranlarda. Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken aşkın neredeyse bacayı saracağı Seher ve Zülkar'ın mutfaktaki diyalogu dikkat çekti. Seher, kaynana, gelin ve elti tanımıyla izleyenleri gülümsetti.