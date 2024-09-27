Görüş Bildir
Haberler
TV
"Kaynana Demlik Gibidir Fokur Fokur Kaynar" Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Kaynana, Gelin, Elti Tanımı

"Kaynana Demlik Gibidir Fokur Fokur Kaynar" Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Kaynana, Gelin, Elti Tanımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 22:11

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranlarda. Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken aşkın neredeyse bacayı saracağı Seher ve Zülkar'ın mutfaktaki diyalogu dikkat çekti. Seher, kaynana, gelin ve elti tanımıyla izleyenleri gülümsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cuma günlerinin vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonun üçüncü bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Cuma günlerinin vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonun üçüncü bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken 69. bölümde de yaşananlar adeta nefes kesecek.

Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken 69. bölümde de yaşananlar adeta nefes kesecek.

Dizide Görkem’in yardımcısı Seher ve Pembe’nin yardımcısı Zülkar arasında aşk bacayı yavaştan sararken mutfaktaki diyalogları gündem oldu.

Dizide Görkem’in yardımcısı Seher ve Pembe’nin yardımcısı Zülkar arasında aşk bacayı yavaştan sararken mutfaktaki diyalogları gündem oldu.

Seher’in kaynana, gelin ve elti tanımı izleyenleri gülümsetti. İşte o sahne👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın