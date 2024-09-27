"Kaynana Demlik Gibidir Fokur Fokur Kaynar" Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Kaynana, Gelin, Elti Tanımı
"Kaynana Demlik Gibidir Fokur Fokur Kaynar" Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Kaynana, Gelin, Elti Tanımı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranlarda. Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken aşkın neredeyse bacayı saracağı Seher ve Zülkar'ın mutfaktaki diyalogu dikkat çekti. Seher, kaynana, gelin ve elti tanımıyla izleyenleri gülümsetti.
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Cuma günlerinin vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonun üçüncü bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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Dizide her bölüm yeni bir olay patlak verirken 69. bölümde de yaşananlar adeta nefes kesecek.
Dizide Görkem’in yardımcısı Seher ve Pembe’nin yardımcısı Zülkar arasında aşk bacayı yavaştan sararken mutfaktaki diyalogları gündem oldu.
Seher’in kaynana, gelin ve elti tanımı izleyenleri gülümsetti. İşte o sahne👇🏻
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