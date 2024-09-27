Bizden Biri: Kızılcık Şerbeti Fanı Olan Hadise'den İkonik Yeni Sezon Tepkisi
Bizden Biri: Kızılcık Şerbeti Fanı Olan Hadise'den İkonik Yeni Sezon Tepkisi
Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı. Senaryoda büyük değişikliklerin olduğu fenomen yapım, her hafta reyting sıralamasında birinci. Ünlü isimler de Kızılcık Şerbeti ağına düşmüş durumda.
Fenomen dizinin izleyicilerinden biri olan Hadise de yine Kızılcık Şerbeti paylaşımı yapmadan duramadı!
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Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı desek yeridir.
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Kızılcık Şerbeti'ni pek çok ünlü ismin de severek takip ettiğini biliyoruz. Bu isimlerden biri de Hadise.
Hadise, geçtiğimiz sezonda konuk olduğu bir programda izlediği yerli diziler sorulunca Kızılcık Şerbeti izlediğini itiraf etmişti.
Hadise, bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duyduğu anda verdiği tepkiyi paylaştı!
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