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Bizden Biri: Kızılcık Şerbeti Fanı Olan Hadise'den İkonik Yeni Sezon Tepkisi

Bizden Biri: Kızılcık Şerbeti Fanı Olan Hadise'den İkonik Yeni Sezon Tepkisi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
27.09.2024 - 21:59

Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı. Senaryoda büyük değişikliklerin olduğu fenomen yapım, her hafta reyting sıralamasında birinci. Ünlü isimler de Kızılcık Şerbeti ağına düşmüş durumda. 

Fenomen dizinin izleyicilerinden biri olan Hadise de yine Kızılcık Şerbeti paylaşımı yapmadan duramadı!

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Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı desek yeridir.

Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı desek yeridir.

Geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran yapım, bu sezonda da merakla bekleniyordu. Oyuncu kadrosu değişti, senaryo değişti fakat izleyici kitlesi değişmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'ni pek çok ünlü ismin de severek takip ettiğini biliyoruz. Bu isimlerden biri de Hadise.

Kızılcık Şerbeti'ni pek çok ünlü ismin de severek takip ettiğini biliyoruz. Bu isimlerden biri de Hadise.

Hadise, geçtiğimiz sezonda konuk olduğu bir programda izlediği yerli diziler sorulunca Kızılcık Şerbeti izlediğini itiraf etmişti.

Hadise, geçtiğimiz sezonda konuk olduğu bir programda izlediği yerli diziler sorulunca Kızılcık Şerbeti izlediğini itiraf etmişti.

Fakat, ikinci sezona da eleştirisini getirmeden durmamıştı.

Detaylar için;

Hadise, bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duyduğu anda verdiği tepkiyi paylaştı!

Hadise, bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duyduğu anda verdiği tepkiyi paylaştı!

O da bizden biri...

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