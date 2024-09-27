Bizden Biri: Kızılcık Şerbeti Fanı Olan Hadise'den İkonik Yeni Sezon Tepkisi

Kızılcık Şerbeti yeni sezona da bomba gibi başladı. Senaryoda büyük değişikliklerin olduğu fenomen yapım, her hafta reyting sıralamasında birinci. Ünlü isimler de Kızılcık Şerbeti ağına düşmüş durumda.

Fenomen dizinin izleyicilerinden biri olan Hadise de yine Kızılcık Şerbeti paylaşımı yapmadan duramadı!