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TikTok Fenomeni Set Çalışanı Yener Yalçın Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

TikTok Fenomeni Set Çalışanı Yener Yalçın Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 21:15

Paylaştığı videolarla TikTok'ta fenomen olan Yener Yalçın, yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı!

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Uzun yıllardır set emekçisi olarak çalışan Yener Yalçın, son dönemlerde TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Uzun yıllardır set emekçisi olarak çalışan Yener Yalçın, son dönemlerde TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Takipçilerinin kendisine set hakkında sorduğu soruları detaylıca yanıtlayan Yalçın, aslında birçok bildiğimizi zannettiğimiz durumların öyle olmadığını da bizlere göstermiş oluyor.

Takipçilerinin kendisine set hakkında sorduğu soruları detaylıca yanıtlayan Yalçın, aslında birçok bildiğimizi zannettiğimiz durumların öyle olmadığını da bizlere göstermiş oluyor.

Ünlü fenomen bu kez de dizilerin yağmurlu sahnelerinin nasıl çekildiğini açıkladı!

Ünlü fenomen bu kez de dizilerin yağmurlu sahnelerinin nasıl çekildiğini açıkladı!

Yener Yalçın, yağmur sahnelerinde kullanılmak için özel bir fıskiye sistemi olduğunu söyledi ve bir örneği de yine TikTok hesabından paylaştı.

Yener Yalçın, yağmur sahnelerinde kullanılmak için özel bir fıskiye sistemi olduğunu söyledi ve bir örneği de yine TikTok hesabından paylaştı.

İşte o anlar 👇🏻

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