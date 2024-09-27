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Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Sahne: Kiliseden Rahatsız Olan Pembe’ye Papazdan Ders Gibi Yanıt

Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Sahne: Kiliseden Rahatsız Olan Pembe’ye Papazdan Ders Gibi Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 00:36

Kızılcık Şerbeti, 69. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne Pembe, Görkem ve Nilay’ın Ayasofya ziyareti damga vurgu. Kiliseye girmekten rahatsızlık duyan Pembe’ye papazdan ders niteliğinde yanıt geldi.

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Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. 69. bölümde de ünlü dizi ilgiyle izlendi.

Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. 69. bölümde de ünlü dizi ilgiyle izlendi.

Diziye katılan Firaz ve Asude karakterlerinin önümüzdeki bölümlerde nasıl şekilleneceği merak edilirken ilk bakışta seyircinin gözü iki karakteri tutmadı!

Diziye katılan Firaz ve Asude karakterlerinin önümüzdeki bölümlerde nasıl şekilleneceği merak edilirken ilk bakışta seyircinin gözü iki karakteri tutmadı!

Dizinin yeni karakteri Firaz’a seyirci notunu verdi👇🏻

Son bölüme kilise sahnesi damga vurdu. Görkem, Pembe ve Nilay Ayasofya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından üçlü kendisini birden turist kafilesi arasında buldu.

Son bölüme kilise sahnesi damga vurdu. Görkem, Pembe ve Nilay Ayasofya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından üçlü kendisini birden turist kafilesi arasında buldu.

Turistlerle birlikte kendilerini kilisede bulan üçlü neye uğradığını şaşırdı. Pembe kiliseden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği sırada kendisine doğru yürüyen papazı “Allahu Ekber” sözleriyle karşıladı.

Turistlerle birlikte kendilerini kilisede bulan üçlü neye uğradığını şaşırdı. Pembe kiliseden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği sırada kendisine doğru yürüyen papazı “Allahu Ekber” sözleriyle karşıladı.

Kiliseden rahatsız olduğunu ve çıkmak istediğini dile getiren Pembe’ye papazdan ders niteliğinde yanıt geldi.

Kiliseden rahatsız olduğunu ve çıkmak istediğini dile getiren Pembe’ye papazdan ders niteliğinde yanıt geldi.
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“Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi…”

“Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi…”

Kilise papazının Pembe’ye ders niteliğinde yanıtı şöyle:

“Endişe etmeyin. Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir. Nasıl bir müslüman buraya geldiğinde günaha girmiyorsa bir hristiyan da camiye girdiğinde günaha girmez. Hangi dine inanırsanız inanın önemli olan insanlığa hizmet etmektir. İşte o zaman gerçek inancın ışığını yakmış oluruz. Dinlerin kardeşliği insanlığın barışı için olması gereken tek yoldur.”

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