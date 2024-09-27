Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Sahne: Kiliseden Rahatsız Olan Pembe’ye Papazdan Ders Gibi Yanıt

Kilise papazının Pembe’ye ders niteliğinde yanıtı şöyle:

“Endişe etmeyin. Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir. Nasıl bir müslüman buraya geldiğinde günaha girmiyorsa bir hristiyan da camiye girdiğinde günaha girmez. Hangi dine inanırsanız inanın önemli olan insanlığa hizmet etmektir. İşte o zaman gerçek inancın ışığını yakmış oluruz. Dinlerin kardeşliği insanlığın barışı için olması gereken tek yoldur.”