Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Sahne: Kiliseden Rahatsız Olan Pembe’ye Papazdan Ders Gibi Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde Çok Konuşulacak Sahne: Kiliseden Rahatsız Olan Pembe’ye Papazdan Ders Gibi Yanıt
Kızılcık Şerbeti, 69. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne Pembe, Görkem ve Nilay’ın Ayasofya ziyareti damga vurgu. Kiliseye girmekten rahatsızlık duyan Pembe’ye papazdan ders niteliğinde yanıt geldi.
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Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. 69. bölümde de ünlü dizi ilgiyle izlendi.
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Diziye katılan Firaz ve Asude karakterlerinin önümüzdeki bölümlerde nasıl şekilleneceği merak edilirken ilk bakışta seyircinin gözü iki karakteri tutmadı!
Son bölüme kilise sahnesi damga vurdu. Görkem, Pembe ve Nilay Ayasofya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından üçlü kendisini birden turist kafilesi arasında buldu.
Turistlerle birlikte kendilerini kilisede bulan üçlü neye uğradığını şaşırdı. Pembe kiliseden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği sırada kendisine doğru yürüyen papazı “Allahu Ekber” sözleriyle karşıladı.
Kiliseden rahatsız olduğunu ve çıkmak istediğini dile getiren Pembe’ye papazdan ders niteliğinde yanıt geldi.
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“Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi…”
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