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Yine Mavi Takımdan Çıktı! MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren İsim Belli Oldu!

Yine Mavi Takımdan Çıktı! MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren İsim Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 00:28

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 27 Eylül akşamı yayınlanan programda eleme potasına giren isim belli oldu.

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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta içi gerçekleştirilen yarışmalarda Bera, Semih, Kaan ve Erim potaya girmişti.

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta içi gerçekleştirilen yarışmalarda Bera, Semih, Kaan ve Erim potaya girmişti.

27 Eylül tarihinde yayınlanan programda dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu ve mavi takım yeni bir dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

27 Eylül tarihinde yayınlanan programda dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu ve mavi takım yeni bir dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Alper oldu ve Alper 4. kez dokunulmazlık kazanan ilk yarışmacı oldu!

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Alper oldu ve Alper 4. kez dokunulmazlık kazanan ilk yarışmacı oldu!

Onur ise Hakan'ın bugünkü oyunda 3-0 yaptığını belirterek potaya Hakan'ı gönderdi.

Onur ise Hakan'ın bugünkü oyunda 3-0 yaptığını belirterek potaya Hakan'ı gönderdi.

Haftayı 3-0 kapatan mavi takımın yeni eleme adayı oy çoğunluğuyla mavi takım kaptanı Akın oldu.

Haftayı 3-0 kapatan mavi takımın yeni eleme adayı oy çoğunluğuyla mavi takım kaptanı Akın oldu.

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