Demet Akalın MasterChef Ayşe'ye İsyan Etti, Yazım Yanlışına Dikkat Çeken Takipçisini de Azarlamadan Geçmedi!
Demet Akalın MasterChef Ayşe'ye İsyan Etti, Yazım Yanlışına Dikkat Çeken Takipçisini de Azarlamadan Geçmedi!
Sıkı bir MasterChef takipçisi olan Demet Akalın, yine Ayşe'ye sinirlendi! Kendisinin yazım hatasına dikkat çeken bir takipçisini de azarlamadan edemedi!
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Birçok programın yanı sıra MasterChef'in de sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, izlediği programlar hakkında tweet atmayı çok seviyor biliyorsunuz ki.
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Günün bölümünü de kaçırmayan Demet Akalın, yine Ayşe'nin tabağının kaybetmesine çok sinirlendi!
Ve tabii ki tepkisini X platformu üzerinden gösterdi 👇🏻
Akalın'ın bir takipçisi 'Masterşef' yazımına takılıp "Türkçe öğretmenin intihar etti şu an" yorumunda bulununca Akalın'dan ağzının payını da aldı tabii!
İşte Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt 👇🏻
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