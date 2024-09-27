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Takım Oyununda Sinirler Fena Gerildi: MasterChef Yeni Bölümünde Semih Boşta Kalan Bera'ya Sert Çıkıştı!

Takım Oyununda Sinirler Fena Gerildi: MasterChef Yeni Bölümünde Semih Boşta Kalan Bera'ya Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 00:05

MasterChef yeni bölümünde mavi takımda yer alan Semih ve Bera'nın yaşadığı gerilim herkesi şoke etti!

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu da her sezon olduğu gibi bol kaoslu ve gerilimli geçiyor biliyorsunuz ki.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu da her sezon olduğu gibi bol kaoslu ve gerilimli geçiyor biliyorsunuz ki.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar eleme adayının takımlarından çıkmaması için mücadele etti.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar eleme adayının takımlarından çıkmaması için mücadele etti.

Gerilimin hat safhada olduğu yeni bölümde mavi takım oyuncularından Bera ve Semih de bir atışma yaşadı.

Gerilimin hat safhada olduğu yeni bölümde mavi takım oyuncularından Bera ve Semih de bir atışma yaşadı.

Semih'in boşta olduğunu ve iş istediğini söyleyen Bera'ya "Bağırma, çocuk yok karşında" çıkışı izleyenleri şaşırttı.

Semih'in boşta olduğunu ve iş istediğini söyleyen Bera'ya "Bağırma, çocuk yok karşında" çıkışı izleyenleri şaşırttı.

İşte o anlar 👇🏻

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