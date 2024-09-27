Takım Oyununda Sinirler Fena Gerildi: MasterChef Yeni Bölümünde Semih Boşta Kalan Bera'ya Sert Çıkıştı!
Takım Oyununda Sinirler Fena Gerildi: MasterChef Yeni Bölümünde Semih Boşta Kalan Bera'ya Sert Çıkıştı!
MasterChef yeni bölümünde mavi takımda yer alan Semih ve Bera'nın yaşadığı gerilim herkesi şoke etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu da her sezon olduğu gibi bol kaoslu ve gerilimli geçiyor biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar eleme adayının takımlarından çıkmaması için mücadele etti.
Gerilimin hat safhada olduğu yeni bölümde mavi takım oyuncularından Bera ve Semih de bir atışma yaşadı.
Semih'in boşta olduğunu ve iş istediğini söyleyen Bera'ya "Bağırma, çocuk yok karşında" çıkışı izleyenleri şaşırttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın