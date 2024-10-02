Görüş Bildir
Haberler
TV
Yaprak Dökümü ile İlgili Tespit Yapan Bir Kişiye Gelen Birbirinden Nokta Atışı Yorumlar

Yaprak Dökümü ile İlgili Tespit Yapan Bir Kişiye Gelen Birbirinden Nokta Atışı Yorumlar

yerli dizi Yaprak Dökümü
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 11:14

X/Twitter'da @aenkazbasi adlı kullanıcı, Yaprak Dökümü ile ilgili nokta atışı bir tespit yaptı. Kullanıcının tespitine birbirinden hak veren yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biridir. Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Fikret, Ferhunde, Oğuz, Leyla, Necla derken her bir karakter üzerine uzun uzun konuşulur, tartışılır.

Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biridir. Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Fikret, Ferhunde, Oğuz, Leyla, Necla derken her bir karakter üzerine uzun uzun konuşulur, tartışılır.

Özellikle karakterlerin oyunculukları çok gerçekçidir. Çünkü aile hayatının tüm yaşantılarını ve olabilecek her şeyi izleyiciye yalın haliyle gösterir. 2020'li yılların dizileri gibi değildir.

Özellikle karakterlerin oyunculukları çok gerçekçidir. Çünkü aile hayatının tüm yaşantılarını ve olabilecek her şeyi izleyiciye yalın haliyle gösterir. 2020'li yılların dizileri gibi değildir.

X/Twitter'da @aenkazbasi adlı kullanıcı, Yaprak Dökümü ile ilgili nokta atışı bir tespit paylaştı. Gelin önce o tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

X/Twitter'da @aenkazbasi adlı kullanıcı, Yaprak Dökümü ile ilgili nokta atışı bir tespit paylaştı. Gelin önce o tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
twitter.com

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın