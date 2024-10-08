"Gerçekten Bıçaklasaydık Haber Olmazdı": Giray Altınok Prens Dizisindeki Ölüm Sahnesiyle İlgili Konuştu
"Gerçekten Bıçaklasaydık Haber Olmazdı": Giray Altınok Prens Dizisindeki Ölüm Sahnesiyle İlgili Konuştu
Prens dizisinin başrolü Giray Altınok, dizide Kürşat Demir'in canlandırdığı Saksonya Prensi Philippe'nin öldürülmesiyle ilgili bir soruya çok komik bir yanıt verdi. Mehmet Demirkol'un yayınında verdiği o tepkiye gelin birlikte bakalım.
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Son zamanların en çok sevilen komedi dizisi hiç kuşkusuz Giray Altınok'un yazıp oynadığı Prens... Zira bu Orta Çağ komedisi, sürekli aynı dramatik konuları işleyen dizileri izlemekten gına gelenlere resmen ilaç gibi gelmiştir.
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Tabii diziyi izlerken çok güldük ama bazen bizi şoke etmedi değil. Dizinin ikinci sezonunda Hasharia'nın eşi Saksonya Prensi Philippe'nin öldürülmesi izleyen herkesi şaşırtmış ve isyan bayrağını çektirmişti.
Philippe karakterini canlandıran Kürşat Demir'in de bu sosyal medya isyanlarına mizahi bir şekilde cevap vermesi iyice ateşi körüklemiş, kimse onun öldürülmesini kabullenememişti.
Mehmet Demirkol'un YouTube kanalına röportaj veren Giray Altınok ise bu isyanlar karşısında verdiği tepkiyle izleyen herkesi güldürdü. Altınok yayında "Kürşat'ı gerçekten bıçaklasaydık bu kadar haber olmazdı" dedi.
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