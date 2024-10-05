Netflix Dizisi Çıkmıştı: Kim Kardashian, Ailelerini Öldüren Menendez Kardeşleri Savundu
Netflix Dizisi Çıkmıştı: Kim Kardashian, Ailelerini Öldüren Menendez Kardeşleri Savundu
'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi' son günlerin en çok izlenen yapımlarından biri. Gerçek hikayesi herkesin ilgi odağı olmuş durumda. Özellikle de Kim Kardashian'ın... Detaylar içerikte!
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'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi' geçtiğimiz ay Netflix'te gösterime girdi. 1989 yılında anne babalarını öldüren Menendez kardeşler 1996 yılında tutuklanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışlardı.
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Kardeşler, bir ömür boyu fiziksel, duygusal ve cinsel istismara katlandıktan sonra ebeveynlerini kendini savunmak için öldürdüklerini iddia ediyorlar. Dizinin yayınlanmasının ardından ise Lyle ve Erik kardeşlerin davası tekrar gündemi meşgul ediyor.
Herkes onların masum ya da suçlu olup olmadıklarını tartışıyor. Reality yıldızı Kim Kardashian da bunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde Kardashian Erik ve Lyle Menendez'e verilen ömür boyu cezaların yeniden gözden geçirilmesi için bir çağrı yaptı.
NBC'ye gönderdiği makalede onların nazik, zeki ve dürüst adamlar olduğunu yazdı. Eylemlerinin affedilemez olduğunu dile getiren Kardashian yaptığı açıklamada;
Siz Netflix'teki 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi'ni izlediniz mi? Kim Kardashian'ın açıklamasını haklı buluyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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