Türkçesini Geliştirmek İçin Türk Filmleri İzlemeye Başlayan Bir Kadının Tepkisi Bize Çok Tanıdık Geldi!
Türkçesini Geliştirmek İçin Türk Filmleri İzlemeye Başlayan Bir Kadının Tepkisi Bize Çok Tanıdık Geldi!
Türk filmleri çoğu zaman dramatiktir ama biz buna zaten alışığız. Zira bu dramatikliğin içinde yaşıyoruz. Ya yeni Türkçe öğrenen biri? TikTok'ta 'travelcomic' adlı kullanıcı, izlediği Türk filmleri karşısında neler hissettiğini anlattı. Bakalım siz ona hak verecek misiniz?
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Türk filmleri ezelden beri dramatiktir. Karakterlerin başına gelmeyen kalmaz, filmin tam mutlu sonla biteceğini düşündüğümüzde çok elim olaylar yaşanır.
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Ancak son yıllarda toplumsal olarak yaşadığımız kötü olayları düşününce filmlerde işlenen dramatik hikayeler basit kaçıyor. Ama sadece bize!
Siz Türk filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek hayatımızdan bir kopuş mu? Yoksa hayatımızın tüm dramatikliğini bize gösteriyor mu? Yorumlara buyrun...
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