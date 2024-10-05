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Türkçesini Geliştirmek İçin Türk Filmleri İzlemeye Başlayan Bir Kadının Tepkisi Bize Çok Tanıdık Geldi!

Türkçesini Geliştirmek İçin Türk Filmleri İzlemeye Başlayan Bir Kadının Tepkisi Bize Çok Tanıdık Geldi!

Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 20:39 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 20:51

Türk filmleri çoğu zaman dramatiktir ama biz buna zaten alışığız. Zira bu dramatikliğin içinde yaşıyoruz. Ya yeni Türkçe öğrenen biri? TikTok'ta 'travelcomic' adlı kullanıcı, izlediği Türk filmleri karşısında neler hissettiğini anlattı. Bakalım siz ona hak verecek misiniz?

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Türk filmleri ezelden beri dramatiktir. Karakterlerin başına gelmeyen kalmaz, filmin tam mutlu sonla biteceğini düşündüğümüzde çok elim olaylar yaşanır.

Türk filmleri ezelden beri dramatiktir. Karakterlerin başına gelmeyen kalmaz, filmin tam mutlu sonla biteceğini düşündüğümüzde çok elim olaylar yaşanır.

Ancak son yıllarda toplumsal olarak yaşadığımız kötü olayları düşününce filmlerde işlenen dramatik hikayeler basit kaçıyor. Ama sadece bize!

Ancak son yıllarda toplumsal olarak yaşadığımız kötü olayları düşününce filmlerde işlenen dramatik hikayeler basit kaçıyor. Ama sadece bize!

TikTok'ta travelcomic adlı kullanıcı, Türkçesini geliştirmek için Türk filmlerini izlemeye başladığını dile getirdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yerli filmlerimizin acılı hikayeleri onu boğdu boğdu duvara attı.

Siz Türk filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek hayatımızdan bir kopuş mu? Yoksa hayatımızın tüm dramatikliğini bize gösteriyor mu? Yorumlara buyrun...

Siz Türk filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek hayatımızdan bir kopuş mu? Yoksa hayatımızın tüm dramatikliğini bize gösteriyor mu? Yorumlara buyrun...

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