Türkçesini Geliştirmek İçin Türk Filmleri İzlemeye Başlayan Bir Kadının Tepkisi Bize Çok Tanıdık Geldi!

Türk filmleri çoğu zaman dramatiktir ama biz buna zaten alışığız. Zira bu dramatikliğin içinde yaşıyoruz. Ya yeni Türkçe öğrenen biri? TikTok'ta 'travelcomic' adlı kullanıcı, izlediği Türk filmleri karşısında neler hissettiğini anlattı. Bakalım siz ona hak verecek misiniz?