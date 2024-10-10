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Emily Roma'ya Gidecekti! Emmanuel Macron, Netflix'in Çok Sevilen Dizisine Dair Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı

Emily Roma'ya Gidecekti! Emmanuel Macron, Netflix'in Çok Sevilen Dizisine Dair Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 08:59

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Emily in Paris' dizisi hakkında bir açıklamada bulundu. Macron dizinin Roma'ya gitmesini engellemek için mücadele edeceğini söyledi.

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Netflix'in hit dizisi 'Emily in Paris' beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor ancak bu sefer Paris'te değil Roma'da.

Netflix'in hit dizisi 'Emily in Paris' beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor ancak bu sefer Paris'te değil Roma'da.

Başrolünde Lily Collins'in oynadığı dizi, bir iş fırsatı için Paris'e taşınan ve burada kültür çatışması yaşayan Amerikalı Emily'nin eğlenceli ve şık hayatını konu almıştı. Ancak görünen o ki bu Paris için hiç de iyi bir haber değil.

Başrolünde Lily Collins'in oynadığı dizi, bir iş fırsatı için Paris'e taşınan ve burada kültür çatışması yaşayan Amerikalı Emily'nin eğlenceli ve şık hayatını konu almıştı. Ancak görünen o ki bu Paris için hiç de iyi bir haber değil.

Zira Netflix dizisi Fransa turizmi için adeta bir nimetti. Arnavut kaldırımlar, yüksek topuklu ayakkabılar, temiz sokaklar ve Emily'nin aşk hayatı tüm klişelerine rağmen ülkeye turist çekti, ticareti arttırdı ve emlak piyasasını hareketlendirdi.

Zira Netflix dizisi Fransa turizmi için adeta bir nimetti. Arnavut kaldırımlar, yüksek topuklu ayakkabılar, temiz sokaklar ve Emily'nin aşk hayatı tüm klişelerine rağmen ülkeye turist çekti, ticareti arttırdı ve emlak piyasasını hareketlendirdi.

Haliyle Emily'nin Paris'ten Roma'ya taşınması da artık siyasi ve ekonomik bir konu haline geldi. Variety'nin haberine göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diziyi Fransa'da tutmak için çok mücadele edeceğini açıkladı.

Macron yaptığı açıklamada,

Macron yaptığı açıklamada,

'Çok savaşacağız. Ve onlardan Paris'te kalmalarını isteyeceğiz!  Roma'da Emily'nin bir anlamı yok' dedi.

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Dizinin yaratıcısı Darren Star, Emily'nin Paris'te çok rahat olduğunu ve bu yüzden onu yabancı sulara atmak istediğini dile getirmişti. Siz 'Emily in Paris'in beşinci sezonda Roma'ya geçmesine ne diyorsunuz? Hikaye oradan oraya savrulmaz mı? Yorumlara buyrun...

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