İstanbul mu Dediniz? Netflix Hit Dizisi 'Gece Ajanı' ile İlgili Yepyeni Bir Duyuru Yaptı
İstanbul mu Dediniz? Netflix Hit Dizisi 'Gece Ajanı' ile İlgili Yepyeni Bir Duyuru Yaptı
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'The Night Agent' yani Türkçe adıyla 'Gece Ajanı' 2023 yılında Netflix'te yayınlanmış ve o dönem çok izlenmişti. Gabriel Basso'nun başrolde oynadığı dizi sadece 1 ay içinde Netflix'in en çok izlenen altıncı dizisi olmuştu.
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Tabii bu başarısının ardından ikinci sezon haberi hiç gecikmemişti. Ve ardından üçüncü... Şimdiyse diziyle alakalı yepyeni bazı duyumlar aldık.
Netflix Türkiye'nin paylaşımına göre 'The Night Agent'tan iki yeni haber var. İlk haberden başlayalım: İkinci sezon 2025 yılının kış aylarında ekranlara gelecek.
İkinci habere gelirsek, üçüncü sezonun çekimleri bu yılın son aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Amerikan aksiyon ve gerilim türündeki dizi, ilk sezonda FBI ajanı Peter Sutherland'ın Amerikan hükümetinin içindeki büyük bir köstebeklik teorisini aydınlatma girişimlerini konu almıştı. Siz diziyi izlediniz mi? İstanbul'da çekilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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