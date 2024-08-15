Siz Kahin misiniz? The Simpsons'ın Gerçekleşen Kehanetlerine Maymun Çiçeği Virüsü de Eklendi!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada acil durum ilan edilmesine sebep olan Maymun çiçeği hastalığı, İsveç'te de görülmesinin ardından büyük bir panik yarattı. Bu olayın hemen ardından da The Simpsons'ın bir kehanetinin daha doğru çıktığı ortaya çıktı.

Kaynak: Halk TV