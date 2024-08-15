Siz Kahin misiniz? The Simpsons'ın Gerçekleşen Kehanetlerine Maymun Çiçeği Virüsü de Eklendi!
Siz Kahin misiniz? The Simpsons'ın Gerçekleşen Kehanetlerine Maymun Çiçeği Virüsü de Eklendi!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/simpsonl...
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada acil durum ilan edilmesine sebep olan Maymun çiçeği hastalığı, İsveç'te de görülmesinin ardından büyük bir panik yarattı. Bu olayın hemen ardından da The Simpsons'ın bir kehanetinin daha doğru çıktığı ortaya çıktı.
Kaynak: Halk TV
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Covid-19 stresini daha tam olarak atamamışken yepyeni bir korkuyla yüzleşmek durumunda kaldığımız Maymun Çiçeği virüsü, tüm dünyada acil durum ilan edilmesine yol açtı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde on yıldan fazla süredir var olduğunu ve her yıl artış gösterdiğini söylediği virüsle ilgili endişeler artıyor.
Virüsün Afrika dışında İsveç'te görülerek paniğe yol açmasının ardından kehanetleriyle ünlü The Simpsons ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre daha önce Lübnan patlaması, Trump’ın adaylığı ve Covid-19 salgını gibi olayları doğru tahmin eden The Simpsons, Maymun Çiçeği virüsünü de bilmiş!
7. sezon 3. bölümde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı görülüyor.
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Bir başka bölümde de bir maymun sahiplenen Homer'ın hastalandığı görülüyor.
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