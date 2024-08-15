Ağlamaya Hazır Olun: İzlerken İçinizi Paramparça Edecek Dram Konulu Filmler
Ağlamaya Hazır Olun: İzlerken İçinizi Paramparça Edecek Dram Konulu Filmler
Şimdi sizleri, gözyaşlarınızı tutamayacağınız, içinizi burkup duygusal anlar yaşatacak filmlerle dolu bir listeyle buluşturuyoruz. Ağlamaya hazır olun, çünkü bu filmler her sahnesinde kalbinize dokunacak ve unutulmaz anlar yaşatacak. Sinema dünyasının en duygusal yapımlarını sizler için derledik.
Hadi, mendilleri hazırlayın ve içimizi paramparça edecek bu harika filmlere bir göz atalım!
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1. Schindler's List (1993)
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2. Forrest Gump (1994)
3. The Green Mile (1999)
4. Life is Beautiful (1997)
5. Canım Kardeşim (1973)
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6. Se7en (1995)
7. The Pianist (2002)
8. Requiem for a Dream (2000)
9. Dangal (2016)
10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
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11. A Separation (2011)
12. Babam ve Oğlum (2005)
13. A Moment to Remember (2004)
14. The Pursuit of Happyness (2006)
15. Kış Uykusu (2014)
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