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Mistik Olaylar Gerçekleşmiş! Büyü Filminin Galasında Çıkan Yangın Sonrası Yaşanan Bir Garip Olaylar

Mistik Olaylar Gerçekleşmiş! Büyü Filminin Galasında Çıkan Yangın Sonrası Yaşanan Bir Garip Olaylar

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 21:36

2004 yılında yayınlanan ve gelmiş geçmiş en ürkütücü yerli filmlerden biri olan Büyü'nün galasında da mistik olaylar yaşanmış!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zGbWg...
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2004 yılında vizyona giren Büyü, başarılı oyuncu kadrosu ve korku dolu sahneleriyle büyük beğeni toplamıştı.

2004 yılında vizyona giren Büyü, başarılı oyuncu kadrosu ve korku dolu sahneleriyle büyük beğeni toplamıştı.

Daha çekim aşamasında bile mistik olayların yaşandığının söylenmesinin ardından galada da benzer durumlarla karşılaşılmış.

Daha çekim aşamasında bile mistik olayların yaşandığının söylenmesinin ardından galada da benzer durumlarla karşılaşılmış.

Galada dekor için kullanılan mumlardan perdenin alev alması sonucu, programa katılan sanat dünyasından pek çok isim zor anlar yaşamıştı.

Galada dekor için kullanılan mumlardan perdenin alev alması sonucu, programa katılan sanat dünyasından pek çok isim zor anlar yaşamıştı.

Dört yangın tüpünden üçünün çalışmadığını belirten ünlüler, yangın çıkışlarının kapalı olmasına da anlam verememişti.

Dört yangın tüpünden üçünün çalışmadığını belirten ünlüler, yangın çıkışlarının kapalı olmasına da anlam verememişti.

1 kişi ağır olmak üzere pek çok yaralının olduğu geceyle ilgili pek çok soru işareti var.

1 kişi ağır olmak üzere pek çok yaralının olduğu geceyle ilgili pek çok soru işareti var.
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Başından beri uğursuz olduğu söylenen filmin galasında can pazarının yaşanmasında ihmalin kimlere ait olduğu merak konusu olmuştu.

Başından beri uğursuz olduğu söylenen filmin galasında can pazarının yaşanmasında ihmalin kimlere ait olduğu merak konusu olmuştu.

Olayla ilgili tüm detayları buradan izleyebilirsiniz:

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