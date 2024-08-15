Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı Filmden İlk Fotoğraflar Geldi!

Hülya Avşar ile Uğur Yücel'i bir araya getiren 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminden ilk set kareleri geldi. İkilinin görselleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o karelere gelin hep birlikte bakalım.