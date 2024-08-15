Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı Filmden İlk Fotoğraflar Geldi!
Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı Filmden İlk Fotoğraflar Geldi!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Hülya Avşar ile Uğur Yücel'i bir araya getiren 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminden ilk set kareleri geldi. İkilinin görselleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o karelere gelin hep birlikte bakalım.
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Türk sinemasının usta ismi Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ın bir aşk filminin çekimleri için Ordu'da bir araya geldiğini sizlere daha önce duyurmuştuk.
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'Aşkın Dünlü Çocukları' adlı bu filmde Hülya Avşar, 'Isabel' karakterine hayat verirken Uğur Yücel de 'Arif' isimli bir karakteri oynayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş, X/Twitter hesabında Uğur Yücel ile Hülya Avşar'ın Ordu'daki film setinden ilk görüntüleri paylaştı.
İkilinin sahilde yan yana çekilmiş görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Aşkın Dünlü Çocukları', Isabel ile Arif'in 18 yaşında başlayan aşklarını konu alacak. Hikaye 40 yıllık bir ilişkiyi zaman atlamasıyla izleyiciye anlatacak.
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Siz Türk sinemasının iki ismini bir araya getiren bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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