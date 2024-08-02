Aşkın Çocukları: Hülya Avşar ile Uğur Yücel, Aşk Filminde Bir Araya Geldi
Aşkın Çocukları: Hülya Avşar ile Uğur Yücel, Aşk Filminde Bir Araya Geldi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Hülya Avşar ve Uğur Yücel bir aşk filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikilinin rolleri, filmin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Detaylar içerikte!
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Türk sinemasının usta ismi Uğur Yücel ve Hülya Avşar, yeni bir film projesinde başrol oynamak için hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili, 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi için Ordu'da sete çıktı.
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Hülya Avşar bu filmde 'Isabel' karakterine hayat verirken Uğur Yücel de 'Arif' isimli bir karakteri canlandıracak.
'Ölümlü Dünya' ve 'Muhteşem Yüzyıl' yapımlarıyla tanınan Mehmet Özgür bu filmde 'Namık' rolüne hayat verecek.
Ali Düşenkalkar ise 'Sömelek Rıza' karakterini canlandıracak.
Altuntaş'ın haberine göre Levent Onan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film iki aşığın 18 yaşında başlayan aşklarını konu alacak. Hikaye zaman atlamasıyla 40 yıllık bir ilişkiyi ekranlara taşıyacak.
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