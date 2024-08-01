Ulaş Tuna Astepe'nin 'İlk ve Son' Dizisindeki Halleri Aşırı Tatlı Bulundu
Ulaş Tuna Astepe'nin 'İlk ve Son' Dizisindeki Halleri Aşırı Tatlı Bulundu
'İlk ve Son' dizisinin ikinci sezonunun başrolünde oynayan Ulaş Tuna Astepe'nin setten bir videosu sosyal medyaya yayıldı. Görüntüler izleyenlerin çok hoşuna gitti. Gelin o videoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un yeni sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Dizi ilk sezonda olduğu gibi yeni sezonda da bir romantik ilişkinin ilk anından son anına kadar nelerin yaşanabileceğini ekranlara getirmeye hazırlanıyor.
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İlk sezonda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci sırasıyla Deniz ve Barış karakterlerini canlandırmış ve izleyicilerden tam puan almışlardı.
Dizinin ikinci sezonunda ise Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'yi Nilüfer ile Cihan rolünde izleyeceğiz. Dizinin yayın tarihi henüz net değil ancak daha şimdiden sosyal medyaya düşen görüntüler harika bir sezonun geldiğini bizlere gösteriyor.
İşte yine o görüntülerden biriyle karşınızdayız. Ulaş Tuna Astepe'nin 'İlk ve Son' dizisinin setinden bir video sosyal medyada yayıldı. Astepe'nin şarkı söylediği anlar izleyenler tarafından çok beğenildi.
Gelin Ulaş Tuna Astepe'nin o set anlarına hep birlikte tanık olalım:
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1. Peki bu videoya hangi yorumlar geldi? Bi' de gelin hemen onlara bakalım:
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