Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' Filmine Dair Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

'Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum” sözlerini dile getirdi.