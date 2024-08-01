Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' Filmine Dair Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu
Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' Filmine Dair Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin çekimleri tamamlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili filme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini üstlendiği ve hayranların heyecanla vizyona girmesini beklediği 'Rüzgara Bırak' filminin Çeşme ve Alaçata'daki çekimleri tamamlandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç ve Hande Erçel filmle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.
Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç yaptığı açıklamada,
Altuntaş'ın haberine göre filmde başarılı ve hırslı bir iş kadını olan Aslı'ya hayat veren Hande Erçel ise,
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'Rüzgara Bırak', şehirli Aslı ile Çeşmeli Ege'nin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Siz Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolde olduğu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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