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Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' Filmine Dair Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' Filmine Dair Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 12:38

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin çekimleri tamamlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili filme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini üstlendiği ve hayranların heyecanla vizyona girmesini beklediği 'Rüzgara Bırak' filminin Çeşme ve Alaçata'daki çekimleri tamamlandı.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini üstlendiği ve hayranların heyecanla vizyona girmesini beklediği 'Rüzgara Bırak' filminin Çeşme ve Alaçata'daki çekimleri tamamlandı.

Filmin kamera arkasından ilk görüntüler ise sosyal medyaya yayılmaya başladı bile. O anları buradan izleyebilirsiniz:

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç ve Hande Erçel filmle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç ve Hande Erçel filmle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç yaptığı açıklamada,

Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç yaptığı açıklamada,

'Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran, izleyide hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Altuntaş'ın haberine göre filmde başarılı ve hırslı bir iş kadını olan Aslı'ya hayat veren Hande Erçel ise,

Altuntaş'ın haberine göre filmde başarılı ve hırslı bir iş kadını olan Aslı'ya hayat veren Hande Erçel ise,

'Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum” sözlerini dile getirdi.

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'Rüzgara Bırak', şehirli Aslı ile Çeşmeli Ege'nin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Siz Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolde olduğu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

'Rüzgara Bırak', şehirli Aslı ile Çeşmeli Ege'nin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Siz Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolde olduğu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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