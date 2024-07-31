Ne Dolaplar Dönüyor Burada! Beren Saat'in Rol Alacağı Yeni Film Belli Oldu
Ne Dolaplar Dönüyor Burada! Beren Saat'in Rol Alacağı Yeni Film Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Türk dizi ve sinema sektörünün en ünlü oyuncularından biri olan Beren Saat, yeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Saat'in rol alacağı film belli oldu. Detaylar içerikte!
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Beren Saat, rol aldığı her dizi ve sinema filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu en son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol oynadığı Netflix filmi 'İstanbul İçin Son Çağrı'yla büyük ses getirmişti.
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Son yayılan haberlere göre ünlü oyuncu şu sıralar dizi ve sinema sektöründen pek çok rol teklifi alıyor. Kaldı ki kendisi de kısa bir süre önce bir sinema filmiyle ekranlara döneceğini açıklamıştı.
İşte o konuyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beren Saat OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği bir filmle ekranlara gelecek.
Ünlü oyuncu kod adı 'Gizli Dolap' olan filmde rol alacak. Filmin yönetmen koltuğunda son yılların en çok konuşulan filmleri olan 'Bergen' ve Bihter'i yöneten Caner Alper ile Mehmet Binay oturacak. 'Gizli Dolap'ın çekimleri sonbaharda başlayacak.
Beren Saat bu filmde kimi canlandıracak, hikaye nasıl olacak çok merak ediyoruz. O yüzden şimdilik takipteyiz!
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