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Nejat İşler'le Netflix Filmindeki Sevişme Sahneleri Çok Konuşulan İlayda Akdoğan Rol Arkadaşını Övgülere Boğdu

Nejat İşler'le Netflix Filmindeki Sevişme Sahneleri Çok Konuşulan İlayda Akdoğan Rol Arkadaşını Övgülere Boğdu

Magazin Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 18:27

Netflix yapımı 'Kötü Adamın 10 Günü' filminde Nejat İşler ile oynadığı sahneler çok konuşulan İlayda Akdoğan, Muhabir Online'ın sorularını yanıtladı. Akdoğan, rol arkadaşı İşler'e övgüler yağdırdı, yeni film hakkında bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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Netflix yapımı aksiyon üçlemesinin ikincisi olan 'Kötü Adamın 10 Günü' filmi, geçtiğimiz sene hem oyuncu kadrosu hem de sevişme sahneleriyle gündeme damgasını vurmuştu.

Netflix yapımı aksiyon üçlemesinin ikincisi olan 'Kötü Adamın 10 Günü' filmi, geçtiğimiz sene hem oyuncu kadrosu hem de sevişme sahneleriyle gündeme damgasını vurmuştu.

Nejat İşler'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, Hazal Subaşı, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Nur Sürer gibi ünlü isimler yer almıştı.

Nejat İşler'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, Hazal Subaşı, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Nur Sürer gibi ünlü isimler yer almıştı.

Özel dedektif Sadık'ın İstanbul'un yeraltı dünyasındaki maceralarını konu alan filmde Nejat işler'in İlayda Akdoğan'ın sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

Özel dedektif Sadık'ın İstanbul'un yeraltı dünyasındaki maceralarını konu alan filmde Nejat işler'in İlayda Akdoğan'ın sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

Hatice/Pınar karakterini canlandıran İlayda Akdoğan, Bebek'te görüntülendi. Kendisine yöneltilen "Nejat İşler ile ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Hatice/Pınar karakterini canlandıran İlayda Akdoğan, Bebek'te görüntülendi. Kendisine yöneltilen "Nejat İşler ile ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Muhabir Online'a konuşan İlayda Akdoğan yaptığı açıklamada,

Muhabir Online'a konuşan İlayda Akdoğan yaptığı açıklamada,

'Gündem olmayı hak eden bir insan bence. Fikirleriyle, kendi duruşunu ve kendi karakterini hiçbir zaman bozmayan, disiplinli sette çok yardımcı olan, çok keyifli ve konforlu olan biri. Onunla çalışan herkes bence çok şanslı' diyerek rol arkadaşını övdü. Yeni filmde aynı ekibin devam edeceğini dile getirdi.

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Serinin üçüncü filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü' yakın bir tarihte Netflix'te gösterime girecek. Siz Nejat İşler'in başrolde oynadığı bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Serinin üçüncü filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü' yakın bir tarihte Netflix'te gösterime girecek. Siz Nejat İşler'in başrolde oynadığı bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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