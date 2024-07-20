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Emma Stone'un 'Kinds of Kindness' Filmindeki O Meşhur Dansı Nasıl Ortaya Çıktı?

Emma Stone'un 'Kinds of Kindness' Filmindeki O Meşhur Dansı Nasıl Ortaya Çıktı?

Emma Stone Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 19:19

'Kinds of Kindness' filminin en meşhur sahnesi filmde üç ayrı karakteri canlandıran Emma Stone'un dansı. Peki bu dans nasıl ortaya çıktı? TikTok'ta Sinemori, izleyicileri etkileyen bu dansın detaylarını paylaştı. Detaylar içerikte!

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Yorgos Lanthimos'un 'Poor Things' filmi geçtiğimiz yıl Oscar ödüllerine damga vurmuştu. Başrolünde Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe'nin oynadığı filmde Stone'un karakteri hem izleyenler hem de sinema eleştirmenleri tarafından epey tepki toplamıştı.

Yorgos Lanthimos'un 'Poor Things' filmi geçtiğimiz yıl Oscar ödüllerine damga vurmuştu. Başrolünde Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe'nin oynadığı filmde Stone'un karakteri hem izleyenler hem de sinema eleştirmenleri tarafından epey tepki toplamıştı.

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone ikilisi şimdilerde 'Kinds of Kindness' filmiyle gündemde. Üç hikayeden oluşan filmde Stone, Rita, Liz ve Emily karakterlerine hayat veriyor.

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone ikilisi şimdilerde 'Kinds of Kindness' filmiyle gündemde. Üç hikayeden oluşan filmde Stone, Rita, Liz ve Emily karakterlerine hayat veriyor.

Filmin en dikkat çeken detayı ise daha fragman yayılır yayılmaz Emma Stone'un bir garip dansı. 'Kinds of Kindness'ın fragmanını izleyenler hatırlar Emma Stone bir arabanın önünde çılgınlar gibi dans ediyordu.

Filmin en dikkat çeken detayı ise daha fragman yayılır yayılmaz Emma Stone'un bir garip dansı. 'Kinds of Kindness'ın fragmanını izleyenler hatırlar Emma Stone bir arabanın önünde çılgınlar gibi dans ediyordu.

Peki bu dans figürü nasıl ortaya çıktı? Sinemori, TikTok'ta paylaştığı bir videoda o meşhur dansın 'Poor Things'in set aralarından ortaya çıktığı detayını verdi. Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Peki siz 'Kinds of Kindness' filmini izlediniz mi? Emma Stone'un dansını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

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