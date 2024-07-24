Keanu Reeves Komedi Filminin Setinde Başına Gelen Aşırı Tuhaf Kazayı Anlattı
Keanu Reeves Komedi Filminin Setinde Başına Gelen Aşırı Tuhaf Kazayı Anlattı
Keanu Reeves şimdilerde 'Good Fortune' adlı bir komedi filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin çekimleri eğlenceli geçiyor lakin ünlü oyuncu sette tuhaf bir kaza geçirmiş! Detaylar içerikte...
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Aksiyon filmleriyle tanınan dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, bu sefer bir komedi filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Ünlü aktör komedyen Aziz Ansari'nin yönettiği 'Good Fortune' filminde başrolü oynuyor. Ona Seth Rogen ve Keke Palmer gibi ünlü oyuncular da eşlik ediyor.
Keanu Reeves geçtiğimiz günlerde The Late Show programında Stephen Colbert'ın konuğu oldu ve filmin setinde başına gelen talihsiz kazayı anlattı.
59 yaşındaki Reeves 'Good Fortune' filminde diz kapağını kırmıştı. Independent'ın aktardığına göre ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
Keanu Reeves'in dizi bu kazada çok şişmiş ve düşüşüyle "Komedi çok zor dostum" diyerek epey dalga geçmiş. John Wick filmleri gibi aksiyonun bol olduğu sahnelerde başına bir şey gelmeyip de komedi filminde gelmesi gerçekten talihsizlik! Kendisine buradan çok geçmiş olsun der, ıslak ayaklarla yere basmamasını öneririz.
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