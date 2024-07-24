Keanu Reeves Komedi Filminin Setinde Başına Gelen Aşırı Tuhaf Kazayı Anlattı

'Aziz Ansari ve Seth Rogen'la birlikte bir sahne çekiyorduk ve çok eğlenceli bir vakit geçiriyorduk. Buz banyosu beni üşüttü ve havluma sarınıp hemen çıktım. Başka bir odaya geçerken ayağım takıldı. Ağır çekimde yere düştüm ve diz kapağım sanki bir patates cipsi gibi çat diye kırıldı' dedi.