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Marvel Patronu, Wolverine'in Ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

Marvel Patronu, Wolverine'in Ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 14:24

Marvel patronu Kevin Feige, Wolverine karakterinin tekrar sinemaya dönüşünün ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da dönüp dönmeyeceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in başrollerde oynadığı 'Deadpool & Wolverine' filmi bugün vizyona girdi. 2017 yapımı 'Logan' filminde Hugh Jackman'ın oynadığı Logan/Wolverine karakteri ölmüştü ancak yönetmen Shawn Levy Marvel'ın çok sevilen bu karakterini bir şekilde hayata yeniden döndürdü.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in başrollerde oynadığı 'Deadpool & Wolverine' filmi bugün vizyona girdi. 2017 yapımı 'Logan' filminde Hugh Jackman'ın oynadığı Logan/Wolverine karakteri ölmüştü ancak yönetmen Shawn Levy Marvel'ın çok sevilen bu karakterini bir şekilde hayata yeniden döndürdü.

'Deadpool & Wolverine' filmini izleyenler birbirinden olumlu yorumlar yaptı. Bu içerikte izleyicilerden gelen tepkileri okuyabilirsiniz:

Wolverine karakterinin hayata döndürülmesinin ardından gözler Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın canlandırdığı Iron Man ve Kaptan Amerika karakterlerine çevrildi.

Wolverine karakterinin hayata döndürülmesinin ardından gözler Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın canlandırdığı Iron Man ve Kaptan Amerika karakterlerine çevrildi.

Marvel filmlerinin tutkunları bilir; 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' filminden sonra ikili Marvel evrenine veda etmişti. Downey Jr.'ın oynadığı Iron Man karakteri ise ölmüştü.

Marvel filmlerinin tutkunları bilir; 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' filminden sonra ikili Marvel evrenine veda etmişti. Downey Jr.'ın oynadığı Iron Man karakteri ise ölmüştü.

Variety'de yer alan bir habere göre Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, Wolverine'in geri dönüşünün ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Feige yaptığı açıklamada,

Variety'de yer alan bir habere göre Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, Wolverine'in geri dönüşünün ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Feige yaptığı açıklamada,

'Eğer büyük özen gösterilirse tıpkı Wolverine gibi Iron Man ve Kaptan Amerika da Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönebilir. Karakterlerin mirasına zarar vermeden çoklu evrenlerde süper kahramanlar için yeni hikayeler yaratılabilir' dedi.

Siz Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın canlandırdığı Iron Man ve Kaptan Amerika'nın dönebileceğine inanıyor musunuz? Yeni bir hikaye mümkün olabilir mi? Yorumlara buyrun...

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