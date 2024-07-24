Marvel Patronu, Wolverine'in Ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı
Marvel Patronu, Wolverine'in Ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı
Marvel patronu Kevin Feige, Wolverine karakterinin tekrar sinemaya dönüşünün ardından Iron Man ve Kaptan Amerika'nın da dönüp dönmeyeceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in başrollerde oynadığı 'Deadpool & Wolverine' filmi bugün vizyona girdi. 2017 yapımı 'Logan' filminde Hugh Jackman'ın oynadığı Logan/Wolverine karakteri ölmüştü ancak yönetmen Shawn Levy Marvel'ın çok sevilen bu karakterini bir şekilde hayata yeniden döndürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wolverine karakterinin hayata döndürülmesinin ardından gözler Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın canlandırdığı Iron Man ve Kaptan Amerika karakterlerine çevrildi.
Marvel filmlerinin tutkunları bilir; 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' filminden sonra ikili Marvel evrenine veda etmişti. Downey Jr.'ın oynadığı Iron Man karakteri ise ölmüştü.
Variety'de yer alan bir habere göre Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, Wolverine'in geri dönüşünün ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Feige yaptığı açıklamada,
Siz Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın canlandırdığı Iron Man ve Kaptan Amerika'nın dönebileceğine inanıyor musunuz? Yeni bir hikaye mümkün olabilir mi? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın