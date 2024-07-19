Oscar Ödüllü Yönetmen, Nicolas Cage'in Korku Filmi Longlegs'i Öve Öve Bitiremedi

'Harika bir Oz Perkins filmi, yüzde 100 onun havası. Bir meslektaşın kariyerini oluşturan ritimlere ve motiflere sadık kalarak başarılı olması rahatlatıcıdır. Metronomu, titiz kompozisyonu ve esrarengiz kötülük ve yaklaşan kıyamet duygusu' sözlerini dile getirdi.