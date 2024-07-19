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Oscar Ödüllü Yönetmen, Nicolas Cage'in Korku Filmi Longlegs'i Öve Öve Bitiremedi

Oscar Ödüllü Yönetmen, Nicolas Cage'in Korku Filmi Longlegs'i Öve Öve Bitiremedi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 11:40

Oscarlı yönetmen Guillermo del Toro, yakın zamanda vizyona giren 'Longlegs' filmi hakkında X'te övgü dolu paylaşımlar yaptı. Gelin del Toro'nun Nicolas Cage'in filmi hakkındaki düşüncelerine hep birlikte bakalım.

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Osgood Perkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Maika Monroe ve Nicolas Cage'in oynadığı Longlegs (Cambaz) filmine sinema dünyasından övgü dolu yorumlar gelmeye devam ediyor.

Osgood Perkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Maika Monroe ve Nicolas Cage'in oynadığı Longlegs (Cambaz) filmine sinema dünyasından övgü dolu yorumlar gelmeye devam ediyor.

Oscarlı yönetmen Guillermo del Toro, X hesabında yaptığı paylaşımda vizyona girdiği ilk hafta sinema salonlarını dolup taşıran 'Longlegs' hakkında pek çok olumlu eleştiride bulundu.

Oscarlı yönetmen Guillermo del Toro, X hesabında yaptığı paylaşımda vizyona girdiği ilk hafta sinema salonlarını dolup taşıran 'Longlegs' hakkında pek çok olumlu eleştiride bulundu.

'Pan'ın Labirenti' ve 'Pinokyo' filmlerinde tanıdığımız Guillermo del Toro yaptığı paylaşımda,

'Pan'ın Labirenti' ve 'Pinokyo' filmlerinde tanıdığımız Guillermo del Toro yaptığı paylaşımda,
twitter.com

'Harika bir Oz Perkins filmi, yüzde 100 onun havası. Bir meslektaşın kariyerini oluşturan ritimlere ve motiflere sadık kalarak başarılı olması rahatlatıcıdır. Metronomu, titiz kompozisyonu ve esrarengiz kötülük ve yaklaşan kıyamet duygusu' sözlerini dile getirdi.

Flood halinde eleştiri yapan del Toro, paylaşımının devamında filmin sıradan bir gerilim filmi olmadığını dile getirdi. Bunun yanı sıra Nicolas Cage hakkında övgülerle bahsederek "Longlegs filmindeki dönüşümü en iyi dışavurumcu oyuncumuz olduğunu gösteriyor" dedi.

Flood halinde eleştiri yapan del Toro, paylaşımının devamında filmin sıradan bir gerilim filmi olmadığını dile getirdi. Bunun yanı sıra Nicolas Cage hakkında övgülerle bahsederek "Longlegs filmindeki dönüşümü en iyi dışavurumcu oyuncumuz olduğunu gösteriyor" dedi.

'Longlegs' filminde Nicolas Cage acımasız bir seri katili canlandırıyor. Maika Monroe ise onu yakalamaya çalışırken aile bağlantılarının peşinden giden FBI ajanına hayat veriyor. Bu sıra dışı korku hikayesi 1990'lı yıllarda geçiyor.

'Longlegs' filminde Nicolas Cage acımasız bir seri katili canlandırıyor. Maika Monroe ise onu yakalamaya çalışırken aile bağlantılarının peşinden giden FBI ajanına hayat veriyor. Bu sıra dışı korku hikayesi 1990'lı yıllarda geçiyor.
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Film geçtiğimiz hafta vizyona girdi, Türkiye'de ise 6 Eylül'de vizyona girecek. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemeye gidecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Film geçtiğimiz hafta vizyona girdi, Türkiye'de ise 6 Eylül'de vizyona girecek. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlemeye gidecek misiniz? Yorumlara buyrun!

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