Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Netflix, Stranger Things Yaratıcılarından Yeni Bir Korku Dizisinin Geleceğini Duyurdu!

Netflix, Stranger Things Yaratıcılarından Yeni Bir Korku Dizisinin Geleceğini Duyurdu!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 12:44

Netflix, Stranger Things'in yaratıcılarının yeni dizisini duyurdu. Duffer Kardeşler, 'Something Very Bad Is Going To Happen' adlı bir korku dizisinin yapımcılığını üstlenecek. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/duff...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Stranger Things önümüzdeki 5. sezonuyla ekranlara veda edecek ancak görünen o ki Netflix'in dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler ile işi pek öyle bitmiş değil.

Stranger Things önümüzdeki 5. sezonuyla ekranlara veda edecek ancak görünen o ki Netflix'in dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler ile işi pek öyle bitmiş değil.

Variety'nin haberine göre Netflix, adı 'Something Very Bad Is Going To Happen' olan bir korku dizisi sipariş etti. Dizinin yaratıcılığını Haley Z. Boston üstlenecek. Kendisi 'Hunters' adlı dizinin 8 bölümünün yazılmasında yardımcı olarak çalışmıştı.

Variety'nin haberine göre Netflix, adı 'Something Very Bad Is Going To Happen' olan bir korku dizisi sipariş etti. Dizinin yaratıcılığını Haley Z. Boston üstlenecek. Kendisi 'Hunters' adlı dizinin 8 bölümünün yazılmasında yardımcı olarak çalışmıştı.

Stranger Things'in yaratıcıları Matt Duffer ve Ross Duffer ise projede yapımcı olarak görev alacak. Korku türündeki dizi, bir gelinle bir damadın nikahtan bir hafta önce başına gelen korkunç ve talihsiz olayları anlatacak.

Stranger Things'in yaratıcıları Matt Duffer ve Ross Duffer ise projede yapımcı olarak görev alacak. Korku türündeki dizi, bir gelinle bir damadın nikahtan bir hafta önce başına gelen korkunç ve talihsiz olayları anlatacak.

Duffer Kardeşler yaptıkları açıklamalarda bu korku dizisinin üzerinde çalışmaktan oldukça memnunlar. Söylediklerine göre dizinin senaryosu hem çok korkunç hem de çok komik.

Duffer Kardeşler yaptıkları açıklamalarda bu korku dizisinin üzerinde çalışmaktan oldukça memnunlar. Söylediklerine göre dizinin senaryosu hem çok korkunç hem de çok komik.

Üstelik senaryoyu okuduklarında kelimenin tam anlamıyla dumura uğramışlar. Ne diyelim, daha şimdiden biz de meraklandık! Umarız Stranger Things'ten sonra harika bir korku-komedi karışımı dizi gelir.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın