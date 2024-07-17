Netflix, Stranger Things Yaratıcılarından Yeni Bir Korku Dizisinin Geleceğini Duyurdu!
Netflix, Stranger Things Yaratıcılarından Yeni Bir Korku Dizisinin Geleceğini Duyurdu!
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/duff...
Netflix, Stranger Things'in yaratıcılarının yeni dizisini duyurdu. Duffer Kardeşler, 'Something Very Bad Is Going To Happen' adlı bir korku dizisinin yapımcılığını üstlenecek. Detaylar içerikte!
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Stranger Things önümüzdeki 5. sezonuyla ekranlara veda edecek ancak görünen o ki Netflix'in dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler ile işi pek öyle bitmiş değil.
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Variety'nin haberine göre Netflix, adı 'Something Very Bad Is Going To Happen' olan bir korku dizisi sipariş etti. Dizinin yaratıcılığını Haley Z. Boston üstlenecek. Kendisi 'Hunters' adlı dizinin 8 bölümünün yazılmasında yardımcı olarak çalışmıştı.
Stranger Things'in yaratıcıları Matt Duffer ve Ross Duffer ise projede yapımcı olarak görev alacak. Korku türündeki dizi, bir gelinle bir damadın nikahtan bir hafta önce başına gelen korkunç ve talihsiz olayları anlatacak.
Duffer Kardeşler yaptıkları açıklamalarda bu korku dizisinin üzerinde çalışmaktan oldukça memnunlar. Söylediklerine göre dizinin senaryosu hem çok korkunç hem de çok komik.
Üstelik senaryoyu okuduklarında kelimenin tam anlamıyla dumura uğramışlar. Ne diyelim, daha şimdiden biz de meraklandık! Umarız Stranger Things'ten sonra harika bir korku-komedi karışımı dizi gelir.
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