Hollywood'da Yükselişe Geçen Dune Yıldızı Timothée Chalamet'in Sıradaki Rolü Belli Oldu
Hollywood'da Yükselişe Geçen Dune Yıldızı Timothée Chalamet'in Sıradaki Rolü Belli Oldu
Dune filminin yıldızı Timothée Chalamet'in yeni filmi ve rolü belli oldu. Gelin A24 yapımı film neymiş, ünlü oyuncu hangi roldeymiş hep birlikte bakalım.
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Timothée Chalamet, şu sıralar Hollywood dünyasının en gözde aktörlerinden biri. 28 yaşındaki ünlü oyuncu 2017 yılında 'Call My By Your Name' filminde oynamış ve harika bir çıkış yakalamıştı. Tabii bunda şeftalinin de payı var.
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Ünlü oyuncu kariyerindeki bu başarıyı Christopher Nolan'ın Dune serisindeki 'Paul Atreides' karakteriyle taçlandırdığını hepimiz biliyoruz. Zendaya ile oynadığı serinin ikinci filmi, senaryosu, görsel efektleri ve harika oyunculuklarıyla 2024 yılına damga vurdu desek yeridir.
Timothée Chalamet şimdilerde epey bir yoğun. Kendisi adı henüz kesinleşmeyen bir filmde Bob Dylan'ı canlandıracak. Film henüz yapım aşamasında. Ama bu içeriğin konusu Bob Dylan filmi değil.
Ünlü oyuncunun merakla beklenen yeni filmi ve rolü belli oldu. Variety'nin haberine göre Chalamet, Josh Safdie'nin yazdığı A24 yapımı 'Marty Supreme' adlı filmde profesyonel masa tenisi oyuncusu Marty Reisman'ın hayatını canlandıracak.
Siz Timothée Hal Chalamet beyin yükselişine ne diyorsunuz? Sizce oyunculuğu nasıl? Yorumlara buyrun!
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