2024'ün Heyecanla Beklenen 'Deadpool & Wolverine' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
2024'ün Heyecanla Beklenen 'Deadpool & Wolverine' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
2024 yılının en heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' filmi vizyona girdi. Peki filmi izleyenlerden ilk hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi gösterime girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in oynadığı filmi 2024 yılının en heyecanla ama en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alıyor.
Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Wolverine ile Deadpool'un yollarının bir şekilde kesişmesiyle ortak bir düşmanı yenmek için bir araya gelmesini konu alıyor.
Peki meraklısının vizyona girsin diye gün saydığı 'Deadpool & Wolverine' ilk izleyenlerin filme verdiği tepkiler ne oldu? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8. "Az önce deadpool x wolverine'i izledim. Gelmiş geçmiş en iyi filmdi"
9.
10. "Az önce deadpool ve wolverine'i izledim. Onlar kelimenin tam anlamıyla yapmışlar! Şaşırdım. Kahretsin çok nostaljik. Ağladım, güldüm. Ne film ama"
11. "Nedenini açıklayamam ama #DeadpoolAndWolverine 'ın jeneriği sırasında gözlerim gerçekten yaşardı. Benim gibi bu işe gönül veren bir kalabalığa tanıklık etmek çok özeldi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12.
Siz 'Deadpool & Wolverine' filmini izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın