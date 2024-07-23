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'Joker: Folie à Deux' Filminden Gelen Yeni Bir Fragman İzleyenlerin Beklentisini Karşılamadı

'Joker: Folie à Deux' Filminden Gelen Yeni Bir Fragman İzleyenlerin Beklentisini Karşılamadı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 16:40

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolde oynadığı 'Joker: Folie à Deux' filminden yeni bir fragman daha geldi. Gelin o fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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2019 yapımı Joker filminin devamı olan 'Joker: Folie à Deux' bu yılın en iddialı yapımlarından biri.

2019 yapımı Joker filminin devamı olan 'Joker: Folie à Deux' bu yılın en iddialı yapımlarından biri.

Daha şimdiden Oscar Ödülleri tahmin listelerinde yer alan film, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'yı bir araya getiriyor.

Daha şimdiden Oscar Ödülleri tahmin listelerinde yer alan film, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'yı bir araya getiriyor.

4 Ekim tarihinde vizyona girmesi beklenen filmden yeni bir fragman daha geldi. Gelin önce izleyenleri heyecanlandıran ama beklentilerini pek de karşılamayan o fragmana hep birlikte bakalım.

4 Ekim tarihinde vizyona girmesi beklenen filmden yeni bir fragman daha geldi. Gelin önce izleyenleri heyecanlandıran ama beklentilerini pek de karşılamayan o fragmana hep birlikte bakalım.

Önce fragman:

Sonra da yorumlar...

Sonra da yorumlar...
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Sizin 'Joker 2'ye dair beklentileriniz neler? Fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Sizin 'Joker 2'ye dair beklentileriniz neler? Fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

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