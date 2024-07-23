'Joker: Folie à Deux' Filminden Gelen Yeni Bir Fragman İzleyenlerin Beklentisini Karşılamadı
'Joker: Folie à Deux' Filminden Gelen Yeni Bir Fragman İzleyenlerin Beklentisini Karşılamadı
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2019 yapımı Joker filminin devamı olan 'Joker: Folie à Deux' bu yılın en iddialı yapımlarından biri.
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Daha şimdiden Oscar Ödülleri tahmin listelerinde yer alan film, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'yı bir araya getiriyor.
4 Ekim tarihinde vizyona girmesi beklenen filmden yeni bir fragman daha geldi. Gelin önce izleyenleri heyecanlandıran ama beklentilerini pek de karşılamayan o fragmana hep birlikte bakalım.
Önce fragman:
Sonra da yorumlar...
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Sizin 'Joker 2'ye dair beklentileriniz neler? Fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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