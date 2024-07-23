İzleyicilerin Game of Thrones ve Spartaküs'e Benzettiği 'Those About to Die' Dizisine Gelen Tepkiler
İzleyicilerin Game of Thrones ve Spartaküs'e Benzettiği 'Those About to Die' Dizisine Gelen Tepkiler
Anthony Hopkins'in başrolde oynadığı 'Those About To Die' geçtiğimiz hafta yayınlandı. Diziyi izleyenler sosyal medyada ardı ardına yorumlarını sıraladı. Peki 'Those About To Die' dizisinin konusu nedir? İzleyenler hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte bunlara bi' göz atalım.
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Başrolünde usta aktör Anthony Hopkins'in yer aldığı Amazon Prime dizisi 'Those About To Die' geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Tarihi drama dizisi Russell Crowe'un Maximus'u canlandırdığı Gladyatör filmine ilham olan aynı adlı romandan uyarlandı.
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Dizide 86 yaşındaki Hopkins'e Iwan Rheon, Jojo Macari, Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson ve Rupert Penry-Jones eşlik ediyor.
10 bölümden oluşan dizi spordan tutun da politikaya kadar Antik Roma'nın gösteri odaklı gladyatör rekabetini ekranlara taşıyor. Dizi izleyiciler tarafından daha şimdiden çok beğeniliyor diyebiliriz.
Sosyal medyada pek çok izleyici diziyi HBO'nun fenomen dizisi Game of Thrones'a benzetiyorlar. Bazıları da diziyi "düşük bütçeli Spartacus dizisi" olarak nitelendiriyor.
Peki 'Those About To Die' izleyenler bu dizi için daha başka neler diyorlar? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.
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Siz 'Those About to Die' dizisini izlediniz mi? Yukarıdaki tepkilere katılıyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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