Bağımlısı Oldukları 'How to Get Away with Murder'ı İzleyen X Kullanıcılarından İlginç Tepkiler

Finalinin üzerinden 4 yıl geçen 'How to Get Away with Murder' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Öyle ki izleyen bağımlısı oluyor, tekrar izliyor hatta yeni bölümü gelsin diye yalvarıyor. Peki şu an Netflix'te izlenebilen dizinin hayranları nasıl tepkiler veriyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.