Bağımlısı Oldukları 'How to Get Away with Murder'ı İzleyen X Kullanıcılarından İlginç Tepkiler
Bağımlısı Oldukları 'How to Get Away with Murder'ı İzleyen X Kullanıcılarından İlginç Tepkiler
Finalinin üzerinden 4 yıl geçen 'How to Get Away with Murder' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Öyle ki izleyen bağımlısı oluyor, tekrar izliyor hatta yeni bölümü gelsin diye yalvarıyor. Peki şu an Netflix'te izlenebilen dizinin hayranları nasıl tepkiler veriyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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2014 yılında ABC kanalında yayınlanan ve 6. sezonuyla final yapan 'How to Get Away with Murder' dizisi şu sıralar oldukça popüler. 2020 yılında sona eren diziyi izleyenler sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar yapıyorlar.
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Kimi 'How to Get Away with Murder'ın bağımlısı olduğunu, kimi defalarca izlediğini, kimi de dizi final yaptığı için çok üzüldüğünü dile getiriyor.
Peki son zamanların en popüler dizisi 'How to Get Away with Murder' ne anlatıyor? Peter Nowalk'ın yarattığı dizi, bir grup hırslı hukuk öğrencisiyle onların ceza savunma profesörlerinin hayatlarının gidişatını değiştiren bir cinayet davasına karışmasını konu alıyor.
Dizinin başrollerinde Viola Davis, Billy Brown ve Jack Falahee rol alıyor. Peki finalinin üzerinden 4 yıl geçen 'How to Get Away with Murder'ı izleyenler hangi tepkileri veriyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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