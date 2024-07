House of the Dragon'daki Öpüşme Sahnesi İzleyen Herkesi Çileden Çıkardı

Game of Thrones'un öncülü 'House of the Dragon'un yayınlanan son bölümü izleyenler tarafından tepki çekti. Bölümün son sahnesinde senaryoda yer almamasına rağmen Rhaenyra ve Mysaria'nın öpüşmesi sonrası hayranlar sosyal medyada yorum üstüne yorum yaptı. Detaylar içerikte!