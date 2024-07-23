House of the Dragon'daki Öpüşme Sahnesi İzleyen Herkesi Çileden Çıkardı
House of the Dragon'daki Öpüşme Sahnesi İzleyen Herkesi Çileden Çıkardı
Game of Thrones'un öncülü 'House of the Dragon'un yayınlanan son bölümü izleyenler tarafından tepki çekti. Bölümün son sahnesinde senaryoda yer almamasına rağmen Rhaenyra ve Mysaria'nın öpüşmesi sonrası hayranlar sosyal medyada yorum üstüne yorum yaptı. Detaylar içerikte!
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HBO'nun 'Game of Thrones' serisinin öncülü olan 'House of the Dragon' ikinci sezonuyla BluTV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
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Targaryen Hanesi'nin karmaşık ve bir o kadar da trajik tarihini konu alan dizinin her bir bölümü hayranlar tarafından bolca eleştiri alıyor. Bu eleştiriler bazen çok komik olabiliyorken bazen çok sert olarak karşımıza çıkıyor.
Dizinin son yayınlanan 6. bölümü de bunlara bir örnek. Bölümün sonunda Rhaenyra ve Mysaria'nın öpüşme sahnesi dizinin hayranları tarafından epey tepki topladı.
Mysaria'yı canlandıran Soyona Mizuno, Rhaenyra ile olan öpüşme sahnesinin senaryoda olmadığını ve Emma D'Arcy'nin önerdiğini itiraf etti. Peki bu sahneye 'House of the Dragon' hayranlarından hangi yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz 'House of the Dragon' dizisinin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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bıktık artık şu dizilerde ki escinsel sahnelerden. tamam kardeşim, herkesin kendi tercihi de artık bunu sanki çok doğal ve güzel bir şeymiş gibi her dizide m... Devamını Gör
Millet başka dizilerde neler yapıyor buna mı takıldınız? 😁😁😁 Size ne öpüştülerse. Beğenmiyorsanız izlemeyin