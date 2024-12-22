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Nijerya’dan Bangkok’a Kaçırılmak İstenmiş: İstanbul’da Goril Yavrusu Yakalandı

Nijerya’dan Bangkok’a Kaçırılmak İstenmiş: İstanbul’da Goril Yavrusu Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 16:49

İstanbul Havaalanı’nda Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı inceleme sırasından bir kafes içerisinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir goril yavrusu tespit edildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan goril yavrusunun Nijerya’dan Bangkok’a kaçırılmak istendiği öğrenildi.

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Nijerya’dan Bangkok’a giden kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Nijerya’dan Bangkok’a giden kafes tipi bir yükü takibe aldı.

İstanbul Havaalanı’nda yapılan incelemede, kafes tipi taşıma ambalajının içerisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan goril yavrusu yakalandı.

İstanbul Havaalanı’nda yapılan incelemede, kafes tipi taşıma ambalajının içerisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan goril yavrusu yakalandı.

Goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Operasyondan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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