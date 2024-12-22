Nijerya’dan Bangkok’a Kaçırılmak İstenmiş: İstanbul’da Goril Yavrusu Yakalandı
Nijerya’dan Bangkok’a Kaçırılmak İstenmiş: İstanbul’da Goril Yavrusu Yakalandı
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Nijerya’dan Bangkok’a giden kafes tipi bir yükü takibe aldı.
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İstanbul Havaalanı’nda yapılan incelemede, kafes tipi taşıma ambalajının içerisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan goril yavrusu yakalandı.
Operasyondan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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