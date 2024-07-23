'Nightbitch' Filminde Köpeğe Dönüşen Ünlü Oyuncu İşin Korkunç Tarafını Anlattı
'Nightbitch' Filminde Köpeğe Dönüşen Ünlü Oyuncu İşin Korkunç Tarafını Anlattı
Amerikalı aktris Amy Adams, 2024 yılında sıra dışı bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Nightbitch' adlı filmde ünlü oyuncu giderek köpeğe dönüşen bir kadını canlandırıyor. Detaylar içerikte!
Not: İngilizcede 'bitch' aynı zamanda 'dişi köpek' anlamına geliyor.
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'Arrival', 'Enchanted' ve 'The Fighter' gibi başarılı filmlerde rol alan ünlü oyuncu Amy Adams, bu yıl benzersiz bir hikayeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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49 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Marielle Heller'ın üstlendiği 'Nightbitch' adlı filmde başrolü oynayacak. Korku ve komedinin karışımı olan bu filmde ona Scoot McNairy ve Zoe Chao eşlik edecek.
Filmin senaryosuna gelince bir hayli absürd bir hikaye bizleri bekliyor. Amy Adams filmde iki yaşındaki oğluyla ilgilenebilmek için kariyerine ara veren, evde kaldıkça evcilleşen ve yavaş yavaş bir köpeğe dönüşen bir kadını canlandırıyor.
IndieWire'da yer alan habere göre Vanity Fair'e film hakkında konuşan Adams yaptığı açıklamada,
Amy Adams bugüne kadar 6 kez Oscar'a aday gösterildi ama hiçbirinde kazanamadı. 6 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen 'Nightbitch' filminde köpeğe dönüştüğü haliyle bir ödül de ona gelebilir. Siz bu film için ne düşünüyorsunuz? Hem karanlık hem de komik olmaz mı? Yorumlara buyrun...
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Korku ve gerilim hastasi biri olarak, artik hic biri korkutmuyor. Cunku yasam filmlerden daha korkunc oldu.