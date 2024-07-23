'Nightbitch' Filminde Köpeğe Dönüşen Ünlü Oyuncu İşin Korkunç Tarafını Anlattı

'Film Rachel Yoder'ın büyülü gerçekçilik türündeki romanından uyarlanıyor. Kitabı daha yayımlanmadan önce okumuştum. Çok sıra dışı bir kitaptı, daha önce okuduğum hiçbir şeye benzemiyordu. Yaşadığım kimlik kaybı çok dehşet verici' dedi.