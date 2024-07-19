1968 Yapımı Korku Filminin Öncesini Anlatan 'Apartment 7A' Filminden İlk Görseller Geldi!

Sinema tarihinde kült bir korku filmi olarak nitelendirilen Rosemary Bebeği'nin öncesini anlatan bir film yolda. Julia Garner'ın başrolde oynadığı 'Apartment 7A' filminden ilk görüntüler geldi. Gelin fotoğraflara ve filmin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.