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1968 Yapımı Korku Filminin Öncesini Anlatan 'Apartment 7A' Filminden İlk Görseller Geldi!

1968 Yapımı Korku Filminin Öncesini Anlatan 'Apartment 7A' Filminden İlk Görseller Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 12:54

Sinema tarihinde kült bir korku filmi olarak nitelendirilen Rosemary Bebeği'nin öncesini anlatan bir film yolda. Julia Garner'ın başrolde oynadığı 'Apartment 7A' filminden ilk görüntüler geldi. Gelin fotoğraflara ve filmin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

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Başrollerinde Julia Garner, Jim Sturgess ve Dianne Wiest'in yer aldığı 'Apartment 7A' filminden ilk görüntüler geldi.

Başrollerinde Julia Garner, Jim Sturgess ve Dianne Wiest'in yer aldığı 'Apartment 7A' filminden ilk görüntüler geldi.

Film, 1968 yılında vizyona giren ve korku türünde bir klasik haline gelen Rosemary'nin Bebeği'nin öncesini anlatıyor. Film, 1965 yılında New York'ta geçiyor.

Film, 1968 yılında vizyona giren ve korku türünde bir klasik haline gelen Rosemary'nin Bebeği'nin öncesini anlatıyor. Film, 1965 yılında New York'ta geçiyor.

Rosemary'nin Bebeği filmi, komşularının satanist bir tarikatın üyesi olduğundan şüphelenen Rosemary'nin yaşadığı korku dolu olayları konu almıştı. 'Apartment 7A' filmi ise Rosemary karakteri taşınmadan önce o binada neler yaşandığını ekranlara taşıyor.

Rosemary'nin Bebeği filmi, komşularının satanist bir tarikatın üyesi olduğundan şüphelenen Rosemary'nin yaşadığı korku dolu olayları konu almıştı. 'Apartment 7A' filmi ise Rosemary karakteri taşınmadan önce o binada neler yaşandığını ekranlara taşıyor.

Julia Garner bu filmde şöhret peşinde koşan hırslı ve genç dansçı Terry Gionoffrio'yu canlandırıyor. Hikaye, Terry sakatlandıktan sonra apartmandaki yaşlı bir çiftin yanına taşınmasıyla ve ardından başına gelen korku dolu olaylarla ilerliyor.

Julia Garner bu filmde şöhret peşinde koşan hırslı ve genç dansçı Terry Gionoffrio'yu canlandırıyor. Hikaye, Terry sakatlandıktan sonra apartmandaki yaşlı bir çiftin yanına taşınmasıyla ve ardından başına gelen korku dolu olaylarla ilerliyor.

'Apartment 7A' filmi 27 Eylül'de vizyona girecek. Bakalım Roman Polanski'nin filmi Rosemary'nin Bebeği kadar korku dolu bir yapım olacak mı? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz.

'Apartment 7A' filmi 27 Eylül'de vizyona girecek. Bakalım Roman Polanski'nin filmi Rosemary'nin Bebeği kadar korku dolu bir yapım olacak mı? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz.

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