Aragorn'u Canlandıran Viggo Mortensen, Neden Yüzüklerin Efendisi'nden Başka Seride Oynamadı?
Aragorn'u Canlandıran Viggo Mortensen, Neden Yüzüklerin Efendisi'nden Başka Seride Oynamadı?
Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn karakterine hayat veren Viggo Mortensen, bir röportajında neden başka bir film serisinde oynamadığını açıkladı. Detaylar içerikte!
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Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde ikonik Aragorn rolünü canlandırmış ve sinema dünyasında hepimizin hafızalarına kazınmıştı.
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En son 'The Dead Don't Hurt' filmiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, 2000'li yıllarda o destansı rolünü canlandırdıktan sonra hiçbir seride rol almamıştı. Peki bunun nedeni neydi?
Viggo Mortensen bunun nedenini Vanity Fair'e verdiği bir röportajda itiraf etti. Mortensen yaptığı açıklamada bir filmde rol almayı seçerken bütçesinden çok filmin hikayesine odaklandığını dile getirdi.
'Thirteen Lives', 'Green Book' ve 'Captain Fantastic' filmlerinde de rol alan Viggo Mortensen verdiği röportajda,
Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn'u canlandıran Mortensen'in bu efsanevi evrene dönüp dönmeyeceği de şüpheli. Hatırlarsanız ünlü oyuncunun Gollum'un yakalanışına odaklanan 'The Hunt for Gollum'da rol alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Mortensen o zaman da önemli olan "hikaye" demişti.
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