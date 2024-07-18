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Aragorn'u Canlandıran Viggo Mortensen, Neden Yüzüklerin Efendisi'nden Başka Seride Oynamadı?

Aragorn'u Canlandıran Viggo Mortensen, Neden Yüzüklerin Efendisi'nden Başka Seride Oynamadı?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:05

Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn karakterine hayat veren Viggo Mortensen, bir röportajında neden başka bir film serisinde oynamadığını açıkladı. Detaylar içerikte!

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Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde ikonik Aragorn rolünü canlandırmış ve sinema dünyasında hepimizin hafızalarına kazınmıştı.

Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde ikonik Aragorn rolünü canlandırmış ve sinema dünyasında hepimizin hafızalarına kazınmıştı.

En son 'The Dead Don't Hurt' filmiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, 2000'li yıllarda o destansı rolünü canlandırdıktan sonra hiçbir seride rol almamıştı. Peki bunun nedeni neydi?

En son 'The Dead Don't Hurt' filmiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, 2000'li yıllarda o destansı rolünü canlandırdıktan sonra hiçbir seride rol almamıştı. Peki bunun nedeni neydi?

Viggo Mortensen bunun nedenini Vanity Fair'e verdiği bir röportajda itiraf etti. Mortensen yaptığı açıklamada bir filmde rol almayı seçerken bütçesinden çok filmin hikayesine odaklandığını dile getirdi.

Viggo Mortensen bunun nedenini Vanity Fair'e verdiği bir röportajda itiraf etti. Mortensen yaptığı açıklamada bir filmde rol almayı seçerken bütçesinden çok filmin hikayesine odaklandığını dile getirdi.

'Thirteen Lives', 'Green Book' ve 'Captain Fantastic' filmlerinde de rol alan Viggo Mortensen verdiği röportajda,

'Thirteen Lives', 'Green Book' ve 'Captain Fantastic' filmlerinde de rol alan Viggo Mortensen verdiği röportajda,

'Film serisi çekmeye karşı değilim. Ama genelde bunlar pek iyi olmuyorlar. Filmin bütçesi, türü, kimin çektiği benim için hiç önemli değil. Olay tamamen hikayeyle ilgili ve tabii karakterle. Şimdiki seri filmlerin hikayeleri harika değil. Çok tahmin edilir senaryoları var. Bir oyuncu olarak her zaman parasız kalma tehlikem var ama dediğim gibi benim için önemli olan bütçe değil hikaye' dedi.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn'u canlandıran Mortensen'in bu efsanevi evrene dönüp dönmeyeceği de şüpheli. Hatırlarsanız ünlü oyuncunun Gollum'un yakalanışına odaklanan 'The Hunt for Gollum'da rol alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Mortensen o zaman da önemli olan "hikaye" demişti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn'u canlandıran Mortensen'in bu efsanevi evrene dönüp dönmeyeceği de şüpheli. Hatırlarsanız ünlü oyuncunun Gollum'un yakalanışına odaklanan 'The Hunt for Gollum'da rol alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Mortensen o zaman da önemli olan "hikaye" demişti.

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