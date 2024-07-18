Aragorn'u Canlandıran Viggo Mortensen, Neden Yüzüklerin Efendisi'nden Başka Seride Oynamadı?

'Film serisi çekmeye karşı değilim. Ama genelde bunlar pek iyi olmuyorlar. Filmin bütçesi, türü, kimin çektiği benim için hiç önemli değil. Olay tamamen hikayeyle ilgili ve tabii karakterle. Şimdiki seri filmlerin hikayeleri harika değil. Çok tahmin edilir senaryoları var. Bir oyuncu olarak her zaman parasız kalma tehlikem var ama dediğim gibi benim için önemli olan bütçe değil hikaye' dedi.