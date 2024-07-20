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Kate Hudson, Film Setinde Rol Arkadaşına Zorla Deodorant Sıktırmaya Çalışmış!

Kate Hudson, Film Setinde Rol Arkadaşına Zorla Deodorant Sıktırmaya Çalışmış!

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 20:37

Ünlü oyuncu Kate Hudson katıldığı bir programda 'Altın Şans' filminin çekimlerinde rol arkadaşı Matthew McConaughey'yi deodorant kullanması için zorlayıp zorlamadığı sorusuna yanıt verdi. Detaylar içerikte!

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Hollywood'un ünlü iki oyuncusu Kate Hudson ve Matthew McConaughey, 'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?' ve 'Altın Şans' filmlerindeki performanslarıyla çok övülüyor.

Hollywood'un ünlü iki oyuncusu Kate Hudson ve Matthew McConaughey, 'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?' ve 'Altın Şans' filmlerindeki performanslarıyla çok övülüyor.

Ama 2008 yapımı 'Altın Şans' filminin kamera arkasında yaşanan bir olay uzun yıllardır akıllardan silinmiyor. O filmin çekimleri sırasında Kate Hudson'ın Matthew McConaughey'den tuhaf talebi yıllardır konuşulur olmuştu.

Ama 2008 yapımı 'Altın Şans' filminin kamera arkasında yaşanan bir olay uzun yıllardır akıllardan silinmiyor. O filmin çekimleri sırasında Kate Hudson'ın Matthew McConaughey'den tuhaf talebi yıllardır konuşulur olmuştu.

Hudson, McConaughey'den deodorant kullanmasını istemiş ve hatta yanında getirdiği kaya tuzundan kullanması için onu zorlamıştı. Ancak McConaughey hiçbir zaman deodorant ve parfüm kullanmadığını söyleyerek rol arkadaşının isteğini hep reddetmişti.

Hudson, McConaughey'den deodorant kullanmasını istemiş ve hatta yanında getirdiği kaya tuzundan kullanması için onu zorlamıştı. Ancak McConaughey hiçbir zaman deodorant ve parfüm kullanmadığını söyleyerek rol arkadaşının isteğini hep reddetmişti.

Geçtiğimiz günlerde Watch What Happens Live with Andy Cohen adlı TV programına konuk olan Kate Hudson, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. İzleyiciler Hudson'a rol arkadaşını gerçekten deodorant kullanması için zorlayıp zorlamadığını sordu.

Geçtiğimiz günlerde Watch What Happens Live with Andy Cohen adlı TV programına konuk olan Kate Hudson, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. İzleyiciler Hudson'a rol arkadaşını gerçekten deodorant kullanması için zorlayıp zorlamadığını sordu.

Independent'ın aktardığına göre Hudson yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığına göre Hudson yaptığı açıklamada,

'Onun kokusunu bir mil öteden alıyordum çünkü film çekimlerinde birbirimize çok yakındık. Ama McConaughey'yi hiç zorlamadım' diyerek soruyu geçiştirdi.

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Siz Matthew McConaughey'nin deodorant ya da parfüm kullanmamasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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